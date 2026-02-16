"OrchestranDo" a Bra: il Comune investe 26mila euro per insegnare musica a bambini e ragazzi

Il Comune di Bra ha investito, per il triennio 2026-2028, 26mila euro l'anno sul progetto "OrchestranDo", un percorso coinvolgente per bambini e ragazzi, guidati da insegnanti esperti al Civico Istituto Musicale "Adolfo Gandino", con il patrocinio e il sostegno della Banda Musicale Giuseppe Verdi di Bra.

Dall’istituto precisano che “l’esperienza serve a sviluppare talento musicale in un ambiente stimolante e divertente, migliorando la concentrazione, il lavoro di squadra e la disciplina e facendo scoprire la bellezza del suonare insieme in un’orchestra. È accessibile a tutti e non serve avere esperienze precedenti, solo tanta voglia di imparare e divertirsi! Gli strumenti sono messi a disposizione dall’Istituto durante il periodo di prova. Imparare divertendosi: lezioni dinamiche e stimolanti, per imparare le basi musicali e iniziare subito a suonare”.

BREVE STORIA DEL CIVICO ISTITUTO MUSICALE DI BRA “ADOLFO GANDINO”

Il Civico Istituto Musicale di Bra nasce nell’ottobre del 1983 su iniziativa del maestro Giovanni Mosca, come sezione staccata dell’Istituto Musicale Baravalle di Fossano. Nel 1987 l’Istituto diventa autonomo e viene intitolato al musicista braidese Adolfo Gandino. Dall'ottobre 2012 la direzione artistica è stata affidata a Gianpiero Brignone, musicista fossanese. Dalla stessa data l’Istituto Adolfo Gandino, pur conservando la propria identità, ha avviato la collaborazione con la Fondazione Fossano Musica, attualmente presieduta da Antonio Miglio.

IL CALENDARIO DI “ORCHESTRANDO 2026”

Iniziate il 31 gennaio con una prova attitudinale per scegliere lo strumento, le lezioni si terranno, sempre di sabato, nelle seguenti date: 21 e 28 febbraio; 7, 14, 21 e 28 marzo; 11 e 18 aprile; 9, 16, 23 e 30 maggio; 6 e 13 giugno. Tutte le lezioni iniziano alle 14 nella sede di via Parpera n°16. Al termine delle lezioni vi sarà un saggio finale.