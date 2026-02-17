Costigliole Saluzzo in festa per il 32° Carnevale

Fabrizio Nasi, sindaco di Costigliole Saluzzo ha consegnato le chiavi del paese alla maschere Bela Siulera e Munsù Quajan

Costigliole Saluzzo ha festeggiato oggi, martedì grasso 17 febbraio, la 32ª edizione del Carnevale.

Le maschere ufficiali, la "Bela Siulera", Giorgia Chiappa e "Munsù Quajan", Cristian Brignone, dopo la visita alla Casa di riposo, sono state ricevute in Municipio dal sindaco Fabrizio Nasi, insieme al vicesindaco Nicola Carrino e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale. Nell’occasione hanno ricevuto simbolicamente le chiavi del paese.

Il corteo mascherato si è arricchito di nuovi personaggi: il Conte e la Contessa della Castagnotta rispettivamente Alberto Monge Roccaglia e Chiara Rubiolo, Munsù Ramugnan e Madama Tonda, Lorenzo Renaldo e Giada Chiappa, oltre alle damigelle e al paggetto, interpretati da Sara Ballatore, Cristina Rattalino e Francesco Garnero.

Nel pomeriggio la sfilata, partita dal borgo del Mulino, ha raggiunto piazza Vittorio Emanuele II (per tutti piazza Nuova) dove ha fatto il suo ingresso il carro dell’Oratorio, animato dal gruppo di giovani, tra balli, coriandoli e stelle filanti.

Durante la festa è stato cantato anche l’inedito inno in piemontese scritto da Luciano Inaudi e dedicato alle maschere del paese. A seguire, la Pro Loco Ceretto ha offerto a tutti i presenti una merenda conviviale.

Il programma del "Carlevè 'd Custiole" continua venerdì 20 marzo è in calendario una serata all’insegna del divertimento, con l’investitura delle maschere dei paesi limitrofi, una cena conviviale e una serata danzante.

