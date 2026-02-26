A Monforte d'Alba arriva il designer automobilistico Chris Bangle

Il Teatro Comunale di Monforte d’Alba accoglie venerdì 6 marzo alle ore 21 uno dei protagonisti assoluti del design automobilistico internazionale: Chris Bangle, che presenterà al pubblico il volume “Leggere fra le righe del car design”, edito da Minerva Edizioni.

Considerato una delle figure più influenti e innovative del settore, Bangle ha segnato in modo indelebile la storia del car design grazie al suo lavoro in BMW, Fiat e altri grandi marchi, introducendo un linguaggio stilistico capace di anticipare tendenze e ridefinire paradigmi. Alla sua attività di designer si affianca quella di ideatore delle celebri Big Bench, le panchine giganti che punteggiano le Langhe e che negli anni sono diventate un simbolo identitario del territorio e un fenomeno culturale di grande richiamo.

Il libro, come sottolinea la casa editrice, rispecchia pienamente la personalità dell’autore: visionaria, provocatoria, ironica, capace di raccontare il design con profondità e leggerezza. Non si tratta soltanto di un’analisi tecnica, ma di una narrazione coinvolgente che alterna riflessioni, aneddoti e spunti brillanti, rendendo accessibili anche i temi più complessi.

Durante la serata, Bangle dialogherà con il pubblico, condividendo esperienze, visioni e momenti significativi della sua straordinaria carriera.

Monfortearte ODV organizza e promuove l’incontro insieme a Libreria Banco di Mondovi. Si ringrazia il Comune di Monforte d'Alba per il prezioso sostegno. L’incontro è a ingresso libero.

Per informazioni: WhatsApp 333 8349690