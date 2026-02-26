"100 Cene per EMERGENCY" a Cuneo: a marzo cena solidale all'Osteria dei Colori

A marzo a Cuneo torna 100 Cene per EMERGENCY, l’iniziativa che quest’anno giunge alla dodicesima edizione e coinvolgerà, come ogni anno, tanti ristoranti e locali che, aderendo all’iniziativa, potranno sostenere il lavoro della Ong.

Le volontarie e i volontari di EMERGENCY organizzeranno a Cuneo, e in tanti altri centri del Paese, gustosi appuntamenti culinari, occasioni per passare il tempo in compagnia ma anche per conoscere in modo piacevole l’Ong, la sua storia, i suoi valori fondanti e scoprire il lavoro che ogni giorno svolge in Ucraina, Sudan, Sierra Leone, Uganda, Iraq, Afghanistan e a Gaza.

I tanti pranzi, le cene, le colazioni e gli aperitivi in programma saranno momenti conviviali per dare spazio al dialogo e all’incontro, in cui la tavola diventa un luogo simbolico di confronto, di costruzione di comunità e di pace. Perché dove ci si siede insieme, la guerra perde terreno.

Per entrare nel network di ristoranti solidali delle 100 Cene per EMERGENCY, gli esercenti, proprietari o gestori di ristoranti, trattorie, bar o bistrot possono chiedere informazioni e proporre il proprio locale per ospitare un appuntamento culinario, scrivendo una mail all’indirizzo eventi.gruppi@emergency.it .

Allo stesso indirizzo e-mail si potranno rivolgere anche tutti coloro che volessero segnalare un luogo di fiducia disponibile a ospitare un pranzo, una cena o un aperitivo per EMERGENCY.

Anche quest’anno i format attraverso cui aderire all’iniziativa sono due: è possibile organizzare un appuntamento presso il proprio ristorante, trattoria, bar e bistrot per poi devolvere a EMERGENCY una parte dell’incasso, oppure proporre uno specifico piatto, menù o drink per un determinato periodo di tempo, destinando il ricavato a sostegno dell’Ong.

EMERGENCY, nata per offrire cure medico-chirurgiche gratuite di elevata qualità alle vittime della guerra e per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani, dalla sua fondazione è intervenuta in 21 Paesi curando, in tutte le sue strutture, oltre 13 milioni di pazienti nel mondo. Proprio grazie alla sua esperienza sul campo EMERGENCY afferma, ancora una volta, che il 90% dei morti e dei feriti nei conflitti sono civili. E proprio per questo l’Ong continua a impegnarsi per una cultura di pace, rispetto dei diritti umani e solidarietà.

A Cuneo l’11 marzo presso l’Osteria dei colori, C.so Giovanni XXIII, 14, si svolgerà una delle cene per EMERGENCY. Per prenotazioni ci si può rivolgere direttamente al ristorante o al seguente indirizzo mai: cuneo@volontari.emergency.it .