Sorrisi e soddisfazione hanno incorniciato la conclusione del progetto Anziani.com

C’è un’energia speciale che si sprigiona quando una comunità si ritrova per celebrare i traguardi raggiunti.

Il pomeriggio dedicato alla festa di fine progetto di Anziani.com dell’anno 2025 non è stato solo un evento di chiusura, ma un caloroso “grazie” collettivo che ha riempito la sala di emozioni, risate e qualche lacrima di commozione.

L’apertura dell’evento è stata affidata alle anime del progetto (Patrizia e Amelia): visibilmente emozionate, hanno sottolineato quanto il valore umano sia stato il vero motore di ogni attività e quanto il successo del progetto stesso sia il frutto del mettersi in gioco e di una sinergia territoriale molto forte.

Il momento clou del pomeriggio è stato senza dubbio la proiezione del video celebrativo: luci soffuse e sguardi incollati allo schermo per rivivere, attraverso centinaia di foto, gli eventi più significativi dell’anno trascorso: le gita fuori porta, i laboratori di fotografia, i momenti di gioco, le passeggiate all’aria aperta.

Rivedersi nelle immagini ha scatenato applausi spontanei e commenti divertiti, rendendo tangibile quanto sia stato fatto e quanto ogni singolo partecipante sia stato protagonista di quest’avventura.

Come ogni festa che si rispetti, non è mancato il momento conviviale. La merenda insieme è stata l’occasione perfetta per scambiarsi opinioni, commentare il video e, soprattutto, fare nuovi progetti.

Il clima è stato di assoluta leggerezza, a dimostrazione che la condivisione è il miglior antidoto alla solitudine. Questo pomeriggio non è stato un addio, ma un arrivederci. Il progetto continua, ma a modalità ridotta...sperando di riprendere il prima possibile a pieno regime!

Concludo tutto ciò con un mio personale ringraziamento: è stato davvero bello e divertente collaborare a questo progetto e interagire con diverse persone e realtà…l’amicizia non ha età e i ricordi che abbiamo costruito quest’anno ne sono la prova più bella.