Limone, storie di coraggio e primavera in biblioteca: doppio appuntamento per i bambini

Con l'arrivo della primavera, la Biblioteca-Museo dello Sci di Limone Piemonte propone due speciali incontri di lettura animata dedicati ai più piccoli. Gli appuntamenti, gratuiti, combinano racconti avvincenti e attività creative, per incoraggiare nei bambini la curiosità e il piacere della lettura.

Il primo incontro, "Storie di piccoli grandi passi", si terrà sabato 14 marzo. Attraverso racconti coinvolgenti, i bambini saranno guidati in un viaggio tra storie di coraggio, dove i piccoli passi diventano grandi imprese e il cuore batte forte… a volte per paura, altre volte per entusiasmo, sempre per meraviglia, per scoprire insieme quanto può essere divertente avere coraggio.

Sabato 21 marzo, invece, sarà la volta di "Ciao primavera", un pomeriggio di letture tra fiori, insetti e piccole meraviglie della stagione. Al termine delle storie, i bambini potranno partecipare a un laboratorio creativo e portare a casa un pezzetto della magia primaverile.