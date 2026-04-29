A Cuneo il convegno "Sentinelle di Pietra - Memoria e futuro delle fortificazioni alpine cuneesi"

E di là dal confine, che cosa c'era? Altre pietre, altri monti, forse nient’altro.

(Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, Milano, Rizzoli, 1940)

Tra le montagne delle valli cuneesi si ergono imponenti fortificazioni che per secoli hanno vegliato sui confini e sulle comunità alpine. Queste “sentinelle di pietra” non sono solo testimonianze militari, ma parte viva dell’identità del territorio.

Con la suggestione del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati, la Delegazione FAI di Cuneo annuncia il convegno Sentinelle di Pietra - Memoria e futuro delle fortificazioni alpine cuneesi, un percorso pluriennale dedicato al monumentale sistema difensivo delle valli cuneesi, in programma venerdì 15 maggio 2026 presso la Sala d’Onore del Comune di Cuneo - accredito ore 15:00 – nell’ampio calendario di iniziative promosse dal “Cuneo Montagna Festival 2026”.

Il convegno, che si configura come un percorso pluriennale, nasce proprio dalla volontà di raccontarle e valorizzarle, trasformando la memoria storica in un patrimonio condiviso.

L’indagine, in questa prima fase, esplora l’evoluzione difensiva tra il Settecento riformatore e l’Ottocento albertino nei capisaldi di Demonte, Vinadio e Limone Piemonte, snodi strategici lungo i colli della Maddalena, della Lombarda e di Tenda. Qui l’architettura militare si è adattata ai cambiamenti della guerra e alla potenza dell’artiglieria.

Uno spazio particolare è dedicato alla rinascita del Forte di Vinadio: acquisito dal Comune nel 2016, il complesso si trasforma da simbolo di difesa in luogo di cultura e inclusione, dove le mura tornano a vivere come spazio di partecipazione per tutta la comunità.

Relatori:

Daniele De Angelis – Architetto, appassionato di architettura militare dell'Ottocento e Novecento.

Massimo Robotti – Studioso di storia militare dell’Ottocento.

Anna Bertola – Dirigente, Settore Patrimonio del Comune di Cuneo, già Responsabile Ufficio Tecnico, Comune di Vinadio.

Davide De Luca – Direttore, Fondazione Artea.

Loris Emanuel – Presidente, Unione Montana Valle Stura.