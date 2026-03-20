Sala piena per Vera Gheno a Savigliano: le parole fanno il tutto esaurito

Sala piena e attenzione alta: giovedì 19 marzo la Crosà Neira di Savigliano ha ospitato Vera Gheno, sociolinguista e divulgatrice, per una serata dedicata al potere delle parole.

L’incontro, organizzato da Fondazione Lateral ETS insieme alle Consulte per le Pari Opportunità di Savigliano e Genola, ha portato al centro una domanda semplice ma decisiva: quanto le parole che scegliamo ogni giorno influenzano ciò che siamo e le relazioni che costruiamo?

Durante le due ore di dialogo, si è parlato di linguaggio, identità e comunicazione - online e offline. Un confronto che ha coinvolto il pubblico e reso evidente quanto questi temi siano parte della vita quotidiana di tutti.

La risposta della sala è il segnale di una comunità che ha voglia di capire, di confrontarsi e di crescere.

È proprio qui che si inserisce il lavoro di Fondazione Lateral: creare contesti in cui le persone - e in particolare i giovani - possano sviluppare consapevolezza, strumenti e fiducia per orientarsi in un mondo complesso. Credere nei giovani, per Lateral, significa offrire occasioni reali in cui si possa allenare pensiero critico, capacità di lettura del presente e responsabilità nelle proprie scelte.

Eventi come questo sono parte di un percorso più ampio che punta ad attivare energie, generare connessioni e rendere il territorio un luogo in cui si può crescere.

Nuovi appuntamenti sono già in programma nei prossimi mesi e saranno divulgati tramite i canali social di Fondazione Lateral.