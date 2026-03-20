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Scuole e corsi | 20 marzo 2026, 19:32

Trinità rinnova le aree dei parchi giochi del paese grazie alla Fondazione CRF

L'ente fossanese coprirà l’intero impegno di spesa previsto nel progetto di pubblica utilità. La sindaca Zucco: “Il nostro grazie nel vedere esaudite le richieste della collettività”

Trinità rinnova le aree dei parchi giochi del paese grazie alla Fondazione CRF

A Trinità è in atto un progetto di rinnovamento e di riorganizzazione dell’area dei parchi giochi del paese.

In questo il merito va attribuito al Consiglio e al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano Giancarlo Fruttero, per aver deliberato di contribuire al progetto di pubblica utilità.

Abbiamo parecchi giochi obsoleti al parco di via Roma, in via Divisione Cuneense, al parco Allea ed è giunta l’ora di sostituire alcune strutture che sarebbero divenute pericolose -  informa la sindaca Ernesta Zucco -.  Come sempre, la Fondazione ha risposto alle esigenze della comunità e soprattutto dei più piccoli, coprendo l’intera spesa del progetto. Un grande ringraziamento per la sensibilità arriva da parte di tutta la comunità trinitese”.

Cristiano Sabre

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