Le Vele Alassio Exclusive Easter Parties 2026

Le Vele, il ritorno: quattro giorni di eventi per inaugurare la stagione

2026! C'è un momento dell'anno in cui Alassio torna a vibrare di un'energia speciale. Con il Ponte di Pasqua, Alassio ritrova uno dei suoi simboli

più iconici: Le Vele riaprono le porte dal 3 al 6 aprile, inaugurando la stagione 2026 con un'esperienza che si preannuncia esclusiva e immersiva.



Più che un Club, Le Vele si confermano un punto d'incontro d'eccellenza, dove intrattenimento, estetica e lifestyle si fondono in un equilibrio

ricercato. Un luogo in cui ogni dettaglio — dalla qualità del servizio alla proposta beverage, fino alla cura degli spazi — è pensato per offrire un'atmosfera sofisticata e distintiva.



Protagonista assoluta sarà anche la programmazione artistica che, per questa nuova stagione, si apre sempre di più a una dimensione internazionale: DJ e performer di rilievo globale si alterneranno in consolle, portando ad Alassio sonorità contemporanee e influenze provenienti dai principali Club del mondo. Un percorso musicale curato, capace di trasformare ogni serata in un'esperienza sensoriale unica.



Ad aprire la stagione, un calendario pensato per accompagnare il pubblico in un crescendo di energia e suggestioni musicali, capace di attraversare generi e atmosfere diverse, mantenendo sempre uno standard artistico elevato.



Venerdì 3 aprile — ore 23:00 — MAMACITA

Si parte venerdì, dalle ore 23:00, con Mamacita, l'evento che fa ballare tutta Italia — e non solo — al ritmo delle sonorità Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban. Preparati a vivere una serata esplosiva, in cui la musica coinvolgente e l'energia saranno le vere protagoniste. Un format di successo che non ha bisogno di presentazioni, pronto a trasformare Le Vele in una calda e travolgente pista da ballo.



Promozioni della serata:

- Ticket d'ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda): € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Combo Ticket: € 60,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in

anticipo, ideale per chi desidera partecipare a tutti gli eventi.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Sabato 4 e domenica 5 aprile — ore 23:00 — EXCLUSIVE EASTER PARTIES

A partire dalle ore 23:00, sia sabato che domenica, va in scena il party che è già diventato un'istituzione sulla Riviera: una notte all'insegna dello stile, dell'energia e del divertimento senza freni. Sabato sarà nostro ospite per la prima volta Samuele Sartini, che condividerà la consolle con Francis Key, mentre domenica protagonista assoluto sarà Francis Key, con un extended set esclusivo pensato per guidare il pubblico in un viaggio sonoro avvincente e all'avanguardia. Una notte dal respiro internazionale, perfetta per gli amanti della dance elettronica più raffinata e dei beat più esclusivi.



Promozioni delle serate:

- Ticket d'ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda): € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Lunedì 6 aprile — ore 15:00 — CHANGE YOUR MIND: Daytime con Ilario Alicante

Il Lunedì di Pasquetta cambia registro con il debutto del daytime della stagione 2026: Change Your Mind, dalle ore 15:00 alle ore 22:00.

Un'esperienza sonora unica, immersi nella luce del giorno e nella magia del Club, a strapiombo sul mare con vista sull'Isola Gallinara. In

consolle, il leggendario Ilario Alicante, uno dei DJ italiani più acclamati a livello internazionale, celebre per il suo stile inconfondibile che fonde House, Techno e influenze latine. Accanto a lui, una line up d'eccezione con Da Vid, Proudly People e lo speciale b2b tra Ale Trn e Madjo. Un viaggio musicale che promette di sorprendere!



Promozioni delle serate:

- Ingresso in lista entro le ore 16:00: libero, con consumazione

facoltativa.

- Ticket (1st Release): € 15,00 / Ticket (2nd Release): € 20,00 / Ticket

(3rd Release): € 25,00. Acquistabile online in anticipo, valido per

tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 16:00: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 17:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Non perdere il weekend di Pasqua firmato Le Vele Alassio: quattro appuntamenti imperdibili per chi ama musica, divertimento ed emozioni autentiche. Prepara il tuo outfit migliore, chiama gli amici e vivi la vera essenza del divertimento!



Le Vele Alassio sono attente al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell'accoglienza delle province

di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull'ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, in modo da garantire la migliore esperienza possibile.



Let us be the surprise in your Easter egg! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio presents Mamacita Easter Edition Friday 3th April 2026



Le Vele Alassio vi aspettano per un weekend di Pasqua tutto da ballare con Mamacita!!



Friday 3th April 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA



Easter Edition



IN CONSOLLE

MAMACITA Crew

PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-easter-edition-friday-3th-april-2026/222162/channel/le-vele







Le Vele Alassio Exclusive Easter Parties Sat 4th & Sun 5th April 2026



Let us be the surprise in your Easter egg!



Sat 4th & Sun 5th April 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

EXCLUSIVE EASTER PARTIES



Let the magic of Le Vele surprise you!



Saturday 4th April 2026



LINE UP

Samuele Sartini

Francis Key



Sunday 5th April 2026



LINE UP

Francis Key (Extended Set)



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed - Sabato 4 Aprile:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-exclusive-easter-parties-sat-4th-april-2026/222160/channel/le-vele



Evento Xceed - Domenica 5 Aprile:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-exclusive-easter-parties-sun-5th-april-2026/222161/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Daytime Monday 6th April 2026



Monday 6th April 2026

From 3pm to 10pm



LE VELE ALASSIO

presents



CHANGE YOUR MIND

Daytime

EASTER EDITION



LINE UP

ILARIO ALICANTE

Da Vid

Proudly People

Ale Trn b2b Madjo



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Dress Code: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-daytime-monday-6th-april-2026/222221/channel/le-vele





Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721