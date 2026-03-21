Appuntamento culturale a Rivoira: "Un amore impossibile"

Rivoira si prepara ad accogliere una serata culturale capace di unire memoria, narrativa e musica dal vivo. Giovedì 26 marzo alle ore 20,30, nel rinnovato Salone Parrocchiale di Rivoira di Boves, sarà presentato il libro Un amore impossibile di Nicola Pettorino, autore peveragnese, in un incontro a ingresso libero pensato come occasione di condivisione e riflessione per il territorio.

Il romanzo, edito da Primalpe e firmato da Costanzo Martini, si muove sul filo della memoria storica e della tensione umana. Al centro della vicenda ci sono Margot, giovane staffetta partigiana, e Italo, soldato della Repubblica di Salò: due figure lontane per scelta di campo e destino, eppure legate da un sentimento che mette in discussione confini, regole non scritte e certezze assolute. Una storia intensa, che attraversa il tempo e le coscienze, sviluppandosi almeno in parte anche nei nostri territori, e proprio per questo ancora più vicina alla sensibilità del pubblico locale.

La serata vedrà Nicola Pettorino dialogare con il giornalista Gianni Martini, in un colloquio che aiuterà il pubblico a entrare nel cuore del libro, tra pagine di romanzo, richiami alla storia e domande che toccano ancora il presente. La locandina definisce Un amore impossibile come “un avvincente romanzo, tra storia e fantasia, che si sviluppa anche nei nostri territori”, un elemento che rende l’appuntamento particolarmente interessante per chi vive e conosce queste vallate.

Ad accompagnare le parole ci sarà anche la musica, con gli intermezzi musicali curati da Luca Pellegrino, affermato polistrumentista e cantante rivoirese. La sua presenza aggiungerà ritmo e atmosfera a una proposta che vuole offrire al pubblico un modo diverso di trascorrere insieme un’ora, un’ora e mezza, alternando racconto, dialogo e musica dal vivo.

L’iniziativa si presenta così come un momento culturale completo, capace di valorizzare un autore del territorio, una storia dal forte impatto emotivo e uno spazio rinnovato che torna a essere luogo di incontro per la comunità.