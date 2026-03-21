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Eventi | 21 marzo 2026, 12:17

“Dipinti in musica” a Passatore: domenica il secondo appuntamento della rassegna

L’occasione è data dal ritorno della tela dedicata a S. Rocco e San Sebastiano, restaurata dalla bottega saviglianese di Cesare Pagliero

“Dipinti in musica” a Passatore: domenica il secondo appuntamento della rassegna

Domani, domenica 22 marzo, alle ore 17,30 secondo appuntamento della rassegna “Dipinti in musica” organizzata dalla Parrocchia di Passatore. 

L’occasione è data dal ritorno della tela dedicata a S. Rocco e San Sebastiano, restaurata dalla bottega saviglianese di Cesare Pagliero. Durante l’evento, si potranno conoscere, direttamente dal restauratore, le caratteristiche della tela e vedere proiettate le varie fasi del restauro.

Il tutto sarà accompagnato da “scene musicali”, che “raccontano” la vita dei due personaggi, Rocco e Sebastiano: si ascoltaranno, in prima esecuzione, le musiche scritte da Roberto Fresia, organista titolare del Duomo di Cuneo, in duo con la violista Vera Anfossi.

Programma musicale:

Roberto Fresia "Scene musicali sulla vita di San Sebastiano e San Rocco"

San Sebastiano:

1-La conversione

2-Sagittae

3-Irene

4-L’accusa

5-Inno a San Sebastiano

San Rocco:

1-Montpellier-Povertà

2-Pellegrino

3-La peste

4-Fidelis

5-Finale

Roberto Fresia Compie i primi studi musicali nell’ambito della musica corale e organistica presso l’Istituto Diocesano di musica sacra di Cuneo. Si diploma a pieni voti in Canto gregoriano e Direzione di coro presso il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano. Studia armonia con il M° Luigi Molfino e organo e composizione organistica con il M° Giorgio Bredolo. Collabora come organista in varie formazioni corali e strumentali, in modo stabile con il Coro della Cattedrale di Cuneo, dove è organista titolare. Ha composto vari brani per organo, tra cui 15 preludi ai Misteri del Rosario; un suo brano, finalista ad un concorso, è stato pubblicato dalla casa editrice inglese Tim Knight. E’ insegnante presso nella Scuola Secondaria e presso l’Istituto Diocesano di musica sacra di Cuneo.

Vera Anfossi diplomata in violino e viola al Conservatorio “G.Verdi” di Torin sotto la guida dei prof. Bruno Pignata e del M°Giovanni Mosca. Ha seguito i corsi di perfezionamento del M° Gerard Poulet presso l’Accademia Internazionale di Nizza, del M° Stoian Kalcev  e del M°Jacques Francis Manzone presso il Conservatorio di Mentone dove ha conseguito il “I° Prix du violon”. Ideatrice e fondatrice della Associazione “Amici della Musica” di Cuneo, e capofila di un progetto Interreg finanziato dalla Comunità Europea per gli anni 1998 e 99, ha fondato il Petit Ensemble Instrumentale per la musica da camera e l’Orchestra Filarmonica del Piemonte con la quale ha effettuato tournee in Germania e in Cina.

Con differenti gruppi strumentali e nel ruolo di spalla ha lavorato in Italia e all’estero. Ha collaborato con vari artisti tra cui Bruno Gambarotta, Dario Argento, Cecilia Gasdia, Danilo Rossi, Giovanni Angeleri. E’ docente di violino presso il Liceo Musicale Statale di Cuneo.

cs

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