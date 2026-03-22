Domenica tra mercatini, natura e spettacoli: la Granda saluta la primavera, meteo permettendo

Penultimo week end di marzo, caratterizzato a Fossano dal Motoraduno di Primavera e dalle Giornate Zootecniche e da numerosi eventi anche a Cuneo, Mondovì, Alba e Dronero, dove si conclude il festival “Ponte del Dialogo”. Aumentano le proposte outdoor e continuano le proposte teatrali, i concerti, le mostre d’arte e fotografiche. Mercatini, feste e fiere di primavera completano le offerte per un fine settimana di relax, sempre con un occhio attento alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con visite a contributo libero in 780 luoghi in tutta Italia. In Granda si segnalano i tour a Cherasco, Moretta e Manta.

Tutti i luoghi visitabili nella provincia di Cuneo sono qui: www.giornatefai.it

GIORNATE AIL

AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma) e in particolare AIL Cuneo, saranno in oltre 70 piazze della provincia Granda con le Uova di Pasqua solidali, per sostenere la ricerca e l'assistenza ai pazienti ematologici. Tutte le info su: https://ail.cuneo.it/ e pagina Facebook https://www.facebook.com/AIL.CUNEO/

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CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 21 e domenica 22 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.





CUNEO

GIROTONDO DI MUSICA

Sabato 21 marzo, alle ore 10.30, presso l'ex chiesa di Santa Chiara, per la rassegna "Teatro a quattro gambe", dedicato a bambini e bambine dagli 0 ai 6 anni, si terrà "Girotondo di musica", di Dispari Teatro e del Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo. Info: www.melarancio.com





CUNEO

DI NOTTI E DI SOGNI

Sabato 21 marzo, alle 19.30, presso il Complesso Monumentale di San Francesco, visita spettacolo notturna in mostra, per bambini dai 7 agli 11 anni con Elisa Dani. Evento gratuito a prenotazione obbligatoria. Info: https://fondazionecrc.it/





CUNEO

UN SORRISO PER GIORGIA

Sabato 21 marzo, al Teatro “G. Toselli” si terrà la manifestazione benefica “Un sorriso per Giorgia”, con la partecipazione dei Tre Lilu e il loro nuovo spettacolo “Love alla còc”. Info:

335 12 42 608 - segreteria@legatumoricuneo.it





CUNEO

IL PAESE DEI QUADRATI MAGICI

Domenica 22 marzo, alle ore 17.30 presso l'ex chiesa di Santa Chiara, si terrà lo spettacolo della compagnia Dispari Teatro: "Il paese dei quadrati magici". Info: https://www.dispariteatro.it/





CUNEO

MODULAZIONI KIDS

Domenica 22 marzo, alle ore 17, al Rondò dei Talenti, andrà in scena lo spettacolo Vertigo Biberon, la Spagna a tempo di musica. Prenotazione obbligatoria. Info: www.modulazioni.net/modulazioni-kids/





CUNEO

ARTE SACRA E VIA CRUCIS

Nel week end sarà visitabile in orario 8-12/ 15-19, con ingresso libero nel Santuario della Madonna degli Angeli, l’esposizione di opere di artisti locali, pensata per accompagnare liturgicamente il periodo pasquale. Info: 333 30 28 355.





CUNEO

GRANDA GAMES

Sabato 21 e domenica 22 marzo, presso l’Istituto Monsignor Andrea Fiore si terrà una nuova edizione di “Granda Games” evento dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo. Apertura il sabato 10-24 e la domenica 10-18. Info: https://www.grandagames.it/





CUNEO

EINSTEIN THE DARK MATTER

Domenica 22 marzo, alle ore 21, sul palco del teatro “G. Toselli”, andrà in scena lo spettacolo di danza della compagnia EgriBiancoDanza intitolato “Einstein, the Dark Matter”. Info: 366 43 08 040.

CUNEO

BALIN DI PRIMAVERA

Domenica 22 marzo, dalle 10.30 alle 20 presso il Circolo Arcipelago in corso Giolitti 31, si terrà una giornata dedicata al relax attivo, alla socialità e alla creatività. A conclusione della giornata estrazione premi lotteria artistica e concerto del duo Duca. Info: www.facebook.com/circoloarcipelagocuneo/





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ALBA

SCARTI D’AUTORE

Sabato 21 marzo, presso il Mercato della Terra in piazza Pertinace, Paolo Tibaldi presenta

“Abitare il piemontese” nell’ambito del progetto “Scarti d’autore”. L’attore guiderà il pubblico in un viaggio tra parole e tradizioni della civiltà contadina, esplorando il rapporto tra lingua, cibo e memoria. Info: www.unterritorio.it





ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Prosegue fino al 19 aprile, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, la possibilità di vedere il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali. Orari: 10-13 e 15-19. Info: https://www.bancadalba.it/





ALBA

STORIE DELL’ALTRO IERI

Sabato 21 marzo alle ore 17, nell’ambito della mostra “Storie dell’altro ieri”, presso Corso Torino 18 Professional Workshop, il professor Gianmarco Gastone terrà un intervento dal titolo “Il lavoro e la storia: le Langhe”. Info: 0173/045808.





ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Sabato 21 e domenica 22 marzo, con ritrovo presso l'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento 2, sarà attivo il percorso guidato Alba Sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Durata 1 ora e 45 minuti. Info: ambientecultura.it





ALBA

ALBA INDUSTRIALE

Sabato 21 marzo, partenza da piazza Pertinace alle ore 10, per l’ultimo appuntamento con “Alba Industriale”, visita con guida, viaggiando nel tempo per scoprire i siti dell'archeologia industriale albese. Il tour durerà circa 2 ore Info: https://www.turismoinlanga.it





ALBA

MUSICA & STORIE

Domenica 22 marzo, alle ore 11, in sala Beppe Fenoglio (cortile della Maddalena), concerto “Classico latino Prospettive chitarristiche nel Novecento in America del Sud", con i chitarristi Marlon Adriano, Emilia Aimasso e Margherita Moscone. In collaborazione con la classe del prof. Ignazio Viola del Civico Istituto Musicale "L. Rocca" di Alba. Info: www.albamusicfestival.com





ALBA

ALBATTLE

Nel week end proseguono presso il Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra” gli eventi di “ALBAttle 2026”, il festival dedicato alla cultura hip hop, che vedrà protagonisti giovani appassionati provenienti da tutta Italia in una serie di workshop, esibizioni, performance artistiche e breaking battle. Info: https://and8.dance/it/e/5185?&TZ=Europe/Paris





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BENE VAGIENNA

MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di san Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera, consultare il sito https://www.amicidibene.it/





BENE VAGIENNA

PABLO Y LUNA

Sabato 21 marzo, alle ore 21, presso la Sala Don Giraudo in piazza San Francesco 3, si terrà il concerto musicale della band "Pablo y Luna”. Info: www.mulinoadarte.com





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BORGO SAN DALMAZZO

FORESTE SENZA TEMPO

Sabato 21 marzo, alle ore 11, presso la Biblioteca civica, inaugurazione della mostra fotografica “Foreste senza tempo – Alle radici del Parco Fluviale”. Info: 0171/444560





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BOVES

UNA STRANA AGENZIA

Sabato 21 marzo, alle ore 21, presso la Sala Polivalente "Banca di Boves", già Teatro Don Bernardi, la compagnia teatrale "Gli Episodi" e la regista Elide Giordanengo, propongono uno spettacolo teatrale tratto dall'opera "Una strana agenzia" di Donà di San Mauro. Evento libero e gratuito. Info: https://www.comune.boves.cn.it/

BOVES

SANT’ONORATO

Domenica 22 marzo 150° evento di festeggiamenti per il patrono dei panettieri Sant’Onorato. Alle ore 11 S. Messa a cui seguirà il pranzo sociale.





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BRA

Sabato 21 marzo, alle ore 21, al Teatro “G. Boglione”, andrà in scena lo spettacolo “Le Nostre Donne”, commedia francese dell'autore contemporaneo franco-tunisino Eric Assous, con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri. Info: https://www.comune.bra.cn.it/





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CANALE

BENVENUTO ARNEIS

Sabato 21 marzo, dalle ore 11 alle 18, con due turni, presso l’Enoteca Regionale del Roero in via Roma 57 appuntamento con il Roero Arneis e la sua annata 2026. Info: 0173/978228 - amministrazione@enotecadelroero.it





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CARAGLIO

HELMUT NEWTON

Sabato 21 e domenica 22 marzo, in orario 10-19, visitabile presso il Filatoio la mostra “Helmut Newton. Intrecci”. Info: https://fondazioneartea.org/





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CASTAGNITO

CONCERTO DI ORGANO

Sabato 21 marzo, alle ore 21, nella chiesa di San Giuseppe, concerto per festeggiare i 35 anni dell’organo parrocchiale.





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CEVA

PRIME MINISTER ALPI

Sabato 21 marzo, alle 16.30, presso il Teatro Carlo Marenco, l’attivista Irene Facheris incontra il pubblico in un viaggio tra femminismo, ruoli di genere e riflessioni sulle responsabilità di tutti e di ciascuno, nell’ambito di “Prime Minister Alpi – Fuori dai margini”. Ingresso libero. Info: https://nutorevelli.org





CEVA

CONCERTO PER MICHELE

Sabato 21 marzo, alle ore 21, nel Teatro Carlo Marenco, seconda edizione del concerto per Michele, serata benefica dedicata alla memoria del dottor Michele Berardi. Si esibirà il gruppo Il Colore del Vento.





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CHERASCO

AL MUSEO DELLA MAGIA FESTA PER TUTTI I PAPÀ

Domenica 22 marzo, presso il museo della Magia, giornata interamente dedicata alla magia, all’illusione e al divertimento, per festeggiare tutti i papà in modo originale e coinvolgente.

Tutti i papà, riceveranno un omaggio speciale, per ricordare che papà si è tutto l’anno. Orari di apertura. Sabato: 15 - 18.30. Domenica: 10 - 13 / 14.30 - 18.30. Info: 0172/1908030 - www.museodellamagia.it

CHERASCO

FESTA DEL PROFUMO

Sabato 21 e domenica 22 marzo, in occasione della Giornata Internazionale del Profumo, Cherasco ospita una kermesse profumata con tante proposte ed eventi. Info: 0172/488231.





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CORTEMILIA

PASSEGGIATA GUIDATA

Sabato 21 marzo, in orario 10-15 e con ritrovo al parcheggio ai piedi di Monteoliveto, si terrà una passeggiata di 1 ora e mezza alla scoperta del paesaggio. Pranzo in cascina. Evento a pagamento. Info: www.animaelanghe.it





CORTEMILIA

BIBLIOTECARI PER UN GIORNO

Domenica 22 marzo, alle ore 17 nel Nuovo Teatro Comunale si terrà lo spettacolo “Bibliotecari per un giorno”, concerto narrativo con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone.





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DEMONTE

LABORATORIO DI CROUSET

Sabato 21 marzo, dalle ore 15 presso la Porta di Valle a Demonte, pomeriggio speciale dedicato ai Crouset, la pasta tipica della Valle Stura. Evento a pagamento. Info: www.visitstura.it





DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Domenica 22 marzo, alle 10.30 e alle 15.30, saranno possibili le visite a palazzo Borelli, simbolo del paese. Info: 328 20 32 182 - www.vallesturaexperience.it





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DOGLIANI

D’ACCORDI

Domenica 22 marzo, alle ore 17 presso il Teatro Sacra Famiglia di Dogliani, concerto “Da Brahms a Marquez” con Silvia Storchi al clarinetto e Valter Protto al pianoforte, nell’ambito della rassegna condivisa “D’Accordi”. Info: https://doglianiturismo.com/daccordi-2/





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DRONERO

BLU DI PERSIA

Sabato 21 e domenica 22 marzo, dalle ore 15 alle ore 19, presso il Museo Mallé in via Valmala 9, sarà visitabile la mostra “Viaggio in Iran in 80 immagini di 60 fotografi iraniani”. Info:

museo.malle@comune.dronero.cn.it





DRONERO

MERCATO DELLA COMUNITÀ

Sabato 21 marzo, dalle ore 9 alle 12, presso l'ala del teatro di Piazza Allemandi, Slow Food e il Comune di Dronero organizzano il Mercato della Comunità, iniziativa che ha come scopo la valorizzazione dei prodotti del territorio e la promozione di uno sviluppo agricolo sostenibile in Valle Maira. Info: https://comune.dronero.cn.it/





DRONERO

PONTE DEL DIALOGO

Nel week end proseguono gli eventi dell'edizione primaverile di "Ponte del Dialogo - Festival Letterario Diffuso". Incontri, racconti e ospiti accompagneranno il pubblico in un percorso fatto di parole capaci di creare connessioni, stimolare il confronto aprire nuove prospettive culturali.

Info: https://pontedeldialogo.it/





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FOSSANO

SCRIPTA MANENT

Sabato 21 marzo, alle ore 15, presso Unitre, incontro sulla figura di Beppe Manfredi e sulla sua attività letteraria raccontata dalla prof. Giulia Godano. Info: www.visitfossano.it





FOSSANO

MOTORADUNO DI PRIMAVERA

Sabato 21 marzo dalle ore 9 e domenica 22 marzo dalle ore 8.30, proseguono gli appuntamenti con il tradizionale Motoraduno di Primavera, evento di dimensione internazionale grazie a un prestigioso riconoscimento della Federazione Internazionale di Motociclismo. Un intero weekend dedicato alla passione per le due ruote, con stand espositivi, mercatino, moto storiche, test drive e mototour. Ad animare l'evento non mancheranno musica live e intrattenimento per tutta la durata della manifestazione. Info: www.vmstyle.it/





FOSSANO

GIORNATE ZOOTECNICHE

Sabato 21 e domenica 22 marzo si svolgeranno le Giornate zootecniche fossanesi, in vista della “Fiera del Vitello Grasso”. Presso il Foro Boario in piazza Dompè esposizioni dedicate al settore bovino e alla razza Piemontese, Frisona e Pezzata rossa. Info: 0172 60160 - www.visitfossano.it





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GOVONE

CASTELLO REALE

Domenica 22 marzo sarà aperto al pubblico il Castello Reale di Govone, con il nuovo riallestimento degli arredi del piano nobile. Orari nel week end: 10 - 12.30 / 15 - 18. Info: www.castellorealedigovone.it





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LIMONE PIEMONTE

DALL'800 AI GIORNI NOSTRI

Sabato 21 e domenica 22 marzo, con orario 10-12/15-18, nei locali dell'ex Banca Popolare di Novara, sarà visitabile la mostra di pittori “Dall'800 ai giorni nostri”. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it





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MAGLIANO ALFIERI

A CAVALLO CON PAPÀ

Sabato 21 marzo, dalle 10 alle 12, “Festa del Papà a cavallo”, mattinata nella natura, tra pony e cavalli al maneggio Annalisa’s Little Bit of Heaven ASD. Fascia di età consigliata: 2–10 anni. Info: 350 12 15 644 - https://serenagennero.it





MAGLIANO ALFIERI

N’EUV ‘D DOI ROSS

Domenica 22 marzo, alle ore 17, nel salone Multifunzionale “Riez”, andrà in scena lo spettacolo teatrale “N’euv ‘d doi ross” della Compagnia Nostro Teatro di Sinio.





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MANGO

IL PROFUMO DEI SUONI, FRIZZANTI NOTE DI PRIMAVERA

Domenica 22 marzo, alle ore 16, all’Enoteca Regionale, concerto delle musiciste Simona Colonna (violoncello e voce) e Mariacarla Cantamessa (flauto), nell’atmosfera unica del Castello di Mango. Info: https://www.enotecaregionalemango.it/it





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MOMBASIGLIO

STORIE DI BORGANZA

Sabato 21 marzo, in coincidenza con l’equinozio di primavera, il Castello di Mombasiglio ospita alle ore 15, lo spettacolo con Max Mao della Compagnia Teatro Marenco di Ceva, autore del libro "Storie di Borganza". Alla chitarra Manuel Alciati. Ingresso libero. Info: 0174/780268.





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MONDOVÌ

MUSICA E STORIE DI MARZO

Sabato 21 marzo, alle ore 16, in sala Pugnani, terzo appuntamento del progetto Musica&Storie, con i chitarristi Marlon Adriano, Emilia Aimasso e Margherita Moscone. Ingresso a pagamento. Info: 0174/46351.





MONDOVÌ

IL TANGO DI SOFIA

Sabato 21 marzo, alle ore 21, al Teatro Baretti, si terrà lo spettacolo "Il Tango di Sofia" Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria via WhatsApp. Info: 371 54 74 326





MONDOVÌ

MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

Domenica 22 marzo, fin dal mattino, torna l'appuntamento nel rione Breo con antiquariato minore, vintage, modernariato, artigianato e creatività. Decine di espositori propongono oggetti d'altri tempi e da collezione. Info: https://www.casamalta.it/





MONDOVÌ

VISITA GUIDATA MOSTRA

Domenica 22 marzo dalle ore 16 alle 17 all'interno dell'ex chiesa di Santo Stefano, Via Sant'Agostino, si terrà la visita guidata alla mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”. Info: 350 55 50 166.





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MONTÀ

CERCA DEL TARTUFO E PRANZO DI PRIMAVERA

Domenica 22 marzo dalle ore 10.30 cerca del tartufo guidata nei noccioleti del parco dell’Ecomuseo delle Rocche. Dalle 12 aperitivo e a seguire pranzo in terrazza affacciata sulle Rocche del Roero con menù piemontese tradizionale a base di tartufo. Evento a pagamento. Info: www.tourdivini.it/cerca-del-tartufo-pranzo-di-primavera-2026





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MONTICELLO D’ALBA

CANTE' J'EUV DIJ AMIS

Sabato 21 marzo, dalle ore 18, con “Cantè J'Euv dei bambini”, comincerà la serata del “Cantè J'Euv dij Amis” a Monticello d'Alba, con punti ristoro e gruppi di cantori delle Pro Loco di Sanfrè, Ceresole d'Alba, Monticello d'Alba e Pocapaglia. Info: www.ecomuseodellerocche.it





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NEIVE

LODE ALL’ISTANTE

Nel week end, presso la sede centrale della galleria di Neive, in via Rocca 31, sarà visitabile la mostra di Fabio Refosco, “Lode all’istante”. Orario 10 - 13 / 14- 18. Info: https://www.contemporarygart.com/





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NOVELLO

CAMMINATA SOLIDALE

Sabato 21 marzo con ritrovo in piazza Monviso alle 9.30, si terrà una camminata per famiglie organizzata in collaborazione con l'Associazione Genitori Foravia Odv al fine di raccogliere fondi per attività educative e creative. Info: 331 11 21 711 whatsapp.





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POCAPAGLIA

MUSEO ROCCHE E MASCHE

Domenica 22 marzo sarà aperto il “Museo Rocche e Masche” sito nelle cantine storiche del comune di Pocapaglia. Orario 14.30 - 18. Info. www.ecomuseodellerocche.it





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ORMEA

PRIMAVERA DONNA

Sabato 21 marzo, alle ore 15.30, nella Sala Colombo, si terrà l’evento "Primavera donna. Parole e immagini". Ingresso libero e gratuito. Info: 338 65 70 075.





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RACCONIGI

IL TROVAROBE

Domenica 22 marzo, dalle ore 7.30 alle ore 18, il centro storico di Racconigi ospiterà il "Trovarobe", grande mercatino dell'antiquariato, del collezionismo e modernariato. Info: 392 08 11 406.

RACCONIGI

MARIA TERESA D’ASBURGO

Domenica 22 marzo, alle ore 14.45, speciale visita guidata al Castello di Racconigi. Particolare attenzione verrà posta sulla figura di Maria Teresa d'Asburgo moglie di Carlo Alberto di Savoia. Info: https://www.cuneoalps.it/





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SALUZZO

SUONI DA SFOGLIARE

Sabato 21 marzo, alle 10 e alle 11, la Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo (Via dell’Annunziata 1/B) ospiterà Suoni da Sfogliare, laboratorio-spettacolo musicale dedicato ai bambini da 0 a 3 anni, accompagnati dai genitori. Info: https://scuolaapm.it/la-fondazione/





SALUZZO

GREEN DAYS FESTIVAL

Sabato 21 marzo alle ore 15 nel Cinema Teatro Magda Olivero, prima giornata della rassegna cinematografica gratuita “Cinema e Green Days”. Domenica 22 marzo, alle ore 11, seconda giornata della rassegna cinematografica a ingresso gratuito. Info: https://greendaysfestival.it/





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SAN DAMIANO MACRA

LABORATORIO DI CERAMICA

Sabato 21 marzo, dalle ore 15 alle ore 17, presso la borgata Podio di San Damiano Macra, laboratorio di ceramica grès dedicato alle mamme con i propri figli dai 6 anni in su. Seguirà la merenda. Info: https://www.facebook.com/consorziovallemaira





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SANTO STEFANO BELBO

MOSTRA IL VIAGGIO DI PAVESE

Sabato 21 marzo sarà visitabile in orario 10 - 12.30 / 14 - 18, la mostra allestita presso la chiesa dei SS. Giacomo e Cristoforo "Il viaggio di Pavese - impariamo di nuovo a leggere, impariamo di nuovo a scrivere". Info: https://fondazionecesarepavese.it/





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SAVIGLIANO

REGINA DE' LONGOBARDI

Sabato 21 marzo, alle ore 17.30, l'associazione Live APS andrà in scena con la revisione cameristica in forma di concerto dello spettacolo "Rodelinda, Regina De' Longobardi" di Handel. Prenotazione obbligatoria. Info: https://www.liveaps.it/





SAVIGLIANO

POWER WALKING IN ROSA

Sabato 21 marzo, alle ore 9, ritrovo e successiva partenza da parco Graneris della camminata “Power Walking in Rosa”. Partecipazione libera e gratuita. Info: https://visitsavigliano.it/





SAVIGLIANO

ATELIER DEL PROFUMIERE

Domenica 22 marzo, alle ore 15.30, il Mùses Academia Europea delle Essenze organizza l'Atelier del profumiere "Il Sospiro di Flora", un laboratorio sensoriale dedicato alla primavera, che prevede la creazione di un profumo. Laboratorio con durata di circa 1 ora e 30 minuti e visite guidate al museo alle ore 11.30, 14.30, 15.30 e 17. Info: (durata 1 ora e 30 minuti ciascuna). Info: https://www.accademiaessenze.it/





SAVIGLIANO

GUSTAV KLIMT: SEGNO E VISIONE

Sabato 21 e domenica 22 marzo, dalle ore 15 alle ore 18.30, nelle sale di Palazzo Muratori Cravetta, sarà visitabile la mostra "Gustav Klimt: Segno e Visione". Info: https://visitsavigliano.it/





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SCARNAFIGI

FIERA DI PRIMAVERA

Sabato 21 marzo alle ore 15.30, ci sarà il taglio del nastro della “Fiera di Primavera”, con apertura mostra Scarnabrick di mattoncini Lego. Domenica 22 marzo per le vie del paese si terranno il mercatino dell’antiquariato, bancarelle di artigiani e hobbisti, musica dal vivo ed esibizioni di danza. È previsto anche un raduno di auto d’epoca e tante altre iniziative per tutti. Info: segreteria@comune.scarnafigi.cn.it





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STAFFARDA

EQUINOZIO DI PRIMAVERA

Sabato 21 marzo, alle 9.30, presso l’abbazia di Staffarda si celebra l’equinozio di primavera con visita tematica e musica di cornamusa. Info: https://abbonamentomusei.it/





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VALDIERI

IN MONTAGNA CON PAPÀ

Sabato 21 e domenica 22 marzo, a partire dalle ore 11, presso l'Area Archeologica di Valdieri, weekend all'insegna dell'avventura, della cultura e del divertimento riservato ai papà con i propri figli e le proprie figlie. Evento a pagamento, prenotazione obbligatoria. Info: https://www.cuneoalps.it/





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VILLANOVA MONDOVÌ

NESSUNO È COME SEMBRA

Sabato 21 marzo, alle ore 21, presso il teatro civico "Federico Garelli", si terrà lo spettacolo teatrale "Nessuno è come sembra". L'evento fa parte della rassegna "Primavera in teatro". Info:

prolocovillanovamondovi1@gmail.com