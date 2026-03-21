Fossano è “internazionale” con il “Motoraduno di Primavera” inaugurato oggi in via Roma [FOTO]

Con l’inaugurazione avvenuta in via Roma oggi pomeriggio, sabato 21 marzo, si è aperto ufficialmente il 43° Motoraduno Internazionale di Primavera di Fossano.

E a ruota si sono susseguiti i primi momenti di rombi di motore e di tanta adrenalina, scanditi dalla sfilata di commemorazione al cippo dei Motociclisti di Cussanio, con il 4° Memorial Graziella Botta, ‘Meo’ Marco Sperandio e ‘PiGi’ Dutto.

Una grande festa per la città (sino a domani, domenica 22 marzo), grazie al Comune e al Motoclub Fossano, realtà ultranovantenne guidata dal presidente Gianni Mina, con la collaborazione della Federmoto.

L’immancabile “don Biker” Mario Dompè, sarà presente domani mattina, 22 marzo, per la santa messa e la benedizione delle moto in piazza Diaz, cuore principale degli eventi insieme al “Food Park” e al padrino d’eccezione per quest’edizione, Roberto Rolfo. L’ex gloria della MotoGp, con la sua scuola di pilotaggio RR44, darà a tutti gli appassionati lezioni di guida sicura.

Tra le presenze al fianco del Motoclub e del sindaco Dario Tallone, quella immancabile del senatore Giorgio Maria Bergesio, l'assessore regionale Paolo Bongioanni e il consigliere regionale Fabio Carosso in sella alla sua Harley-Davidson, i vertici della Fondazione CRF.

Sempre domani, centinaia di centauri parteciperanno inoltre ai 58 secondi di rumore in onore del numero di moto del compianto pilota professionista Marco Simoncelli e di tutti gli amici scomparsi. Spettacolare sarà anche il classico lancio dei paracadutisti.

Piazza Diaz, Viale Alpi e via Romanisio offriranno ancora la possibilità di curiosare tra gli stand delle case motociclistiche e dei marchi di abbigliamento e accessori. Il parco cittadino sarà in ultimo la vetrina dei produttori agricoli e artigianali con le eccellenze gastronomiche locali.

Durante la due giorni l’intento principale del Motoraduno sarà di sensibilizzare i biker, dal principiante o al guidatore più navigato, a una guida sicura. Un concetto fondamentale per una manifestazione sì di festa, ma di responsabilità e amore per la vita.

La giornata di sabato è stata aperta dall'alzabandiera in presenza delle autorità civili e militari.