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Eventi | 21 marzo 2026, 17:57

Fossano è “internazionale” con il “Motoraduno di Primavera” inaugurato oggi in via Roma [FOTO]

Per l’edizione numero 43 tanti come sempre gli appuntamenti curati dal Moto Club Fossano in collaborazione col Comune, enti e sponsor. Domani santa messa e benedizione dei mezzi con “don Biker” in piazza Diaz. Padrino della manifestazione l’ex motociclista professionista Roberto Rolfo

Edizione numero 43 per il Motoraduno Internazionale di Primavera

Edizione numero 43 per il Motoraduno Internazionale di Primavera

Con l’inaugurazione avvenuta in via Roma oggi pomeriggio, sabato 21 marzo, si è aperto ufficialmente il 43° Motoraduno Internazionale di Primavera di Fossano.

E a ruota si sono susseguiti i primi momenti di rombi di motore e di tanta adrenalina, scanditi dalla sfilata di commemorazione al cippo dei Motociclisti di Cussanio, con il 4° Memorial Graziella Botta, ‘Meo’ Marco Sperandio e ‘PiGi’ Dutto.

Una grande festa per la città (sino a domani, domenica 22 marzo), grazie al Comune e al Motoclub Fossano, realtà ultranovantenne guidata dal presidente Gianni Mina, con la collaborazione della Federmoto.  

L’immancabile “don Biker” Mario Dompè, sarà presente domani mattina, 22 marzo, per la santa messa e la benedizione delle moto in piazza Diaz, cuore principale degli eventi insieme al “Food Park” e al padrino d’eccezione per quest’edizione, Roberto Rolfo. L’ex gloria della MotoGp, con la sua scuola di pilotaggio RR44, darà a tutti gli appassionati lezioni di guida sicura.

Tra le presenze al fianco del Motoclub e del sindaco Dario Tallone, quella immancabile del senatore Giorgio Maria Bergesio, l'assessore regionale Paolo Bongioanni e il consigliere regionale Fabio Carosso in sella alla sua Harley-Davidson, i vertici della Fondazione CRF.

Sempre domani, centinaia di centauri parteciperanno inoltre ai 58 secondi di rumore in onore del numero di moto del compianto pilota professionista Marco Simoncelli e di tutti gli amici scomparsi. Spettacolare sarà anche il classico lancio dei paracadutisti.

Piazza Diaz, Viale Alpi e via Romanisio offriranno ancora la possibilità di curiosare tra gli stand delle case motociclistiche e dei marchi di abbigliamento e accessori. Il parco cittadino sarà in ultimo la vetrina dei produttori agricoli e artigianali con le eccellenze gastronomiche locali.

Durante la due giorni l’intento principale del Motoraduno sarà di sensibilizzare i biker, dal principiante o al guidatore più navigato, a una guida sicura. Un concetto fondamentale per una manifestazione sì di festa, ma di responsabilità e amore per la vita.

La giornata di sabato è stata aperta dall'alzabandiera in presenza delle autorità civili e militari.

Edizione numero 43 per il Motoraduno Internazionale di Primavera

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Cristiano Sabre

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