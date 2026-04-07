Crisi in Medio Oriente, a Caselle voli regolari e scorte di carburante al sicuro

L'aeroporto Sandro Pertini di Torino Caselle non registra attualmente alcuna criticità sul fronte dei rifornimenti di carburante, mantenendo un'operatività regolare nonostante le crescenti tensioni in Medio Oriente che iniziano a pesare sul network aeroportuale nazionale. Interpellato direttamente dall'Adnkronos, lo scalo sabaudo ha confermato che le attività e i piani di volo procedono senza intoppi, garantendo la continuità dei servizi per i vettori, a differenza di altre infrastrutture italiane che hanno già dovuto imporre limitazioni ai voli per la carenza di scorte. Come avvenuto ieri, per esempio, allo scalo di Brindisi.

Rischio effetto domino

Questa tenuta del sistema locale si inserisce in un quadro internazionale estremamente volatile, dove l'attenzione degli esperti è concentrata sulla sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz. Il passaggio rappresenta uno snodo cruciale per il transito del petrolio e dei prodotti raffinati verso l'Europa: un'eventuale chiusura o strozzatura del transito rischierebbe di innescare un effetto domino sulla disponibilità di Jet A-1, con ricadute dirette sulla logistica aerea globale.

A Torino situazione stabile

Al momento, la situazione di Torino appare stabile rispetto ai primi segnali di allarme registrati in altri poli della penisola, riflettendo una gestione delle riserve che permette di far fronte all'attuale fabbisogno ordinario. Ma gli occhi restano puntati a una crisi geopolitica che è la variabile determinante per l'intero comparto del trasporto aereo.