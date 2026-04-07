A Fossano il respiro dell'aria diventa musica con l'Ensemble di flauti Joueurs de Flûteche e Alberto Navarra

C’è uno strumento capace di raccontare mondi lontani con un solo soffio, di essere leggero come l’aria e al tempo stesso profondo e avvolgente: il flauto. A questa straordinaria versatilità è dedicato il concerto dell’Ensemble di flauti Joueurs de Flûte, una formazione originale che porta sul palco l’intera famiglia dello strumento, dall’ottavino al flauto basso.

Ne nasce un’esperienza sonora ricca e sorprendente, in cui le diverse voci del flauto si intrecciano dando vita a un impasto timbrico brillante, caldo e quasi orchestrale. Un gioco di colori e sfumature che supera i confini della musica cameristica tradizionale, coinvolgendo l’ascoltatore in un ascolto dinamico e sempre vivo.

Ospite d’eccezione della serata sarà Alberto Navarra, flautista di prestigio internazionale, apprezzato per l’eleganza del suono, la profondità interpretativa e una tecnica di grande brillantezza. In veste di solista, Navarra dialogherà con l’ensemble in un programma che valorizza il repertorio originale per flauto e alcune delle più suggestive trascrizioni, mettendo in luce tutte le potenzialità espressive dello strumento.

Il concerto si sviluppa come un vero e proprio viaggio musicale: dalle pagine di raffinata cantabilità ai momenti di virtuosismo e leggerezza, in un continuo rimando tra scrittura solistica e dimensione collettiva. Un equilibrio sottile che esalta tanto la personalità del solista quanto la compattezza e la ricchezza sonora dell’ensemble.

L’incontro tra i Joueurs de Flûte e Alberto Navarra non è soltanto un appuntamento di alto profilo artistico, ma anche un’occasione per scoprire il flauto in una veste innovativa e coinvolgente. Un concerto capace di affascinare il pubblico più esperto e, allo stesso tempo, di conquistare chi si avvicina per la prima volta a questo universo sonoro.

Una serata da ascoltare lasciandosi guidare dal respiro dell’aria che, ancora una volta, si trasforma in musica. L'appuntamento è per sabato 11 aprile presso il Salice Vecchio alle ore 21. Info e prenotazioni a questo link

Programma

Gianni Virone " Il Mito di Pan" - direttore, M° Gianni Virone

V. Sorrentino "Medley Italiano”

V.Monti (arr: V. Sorrentino) “La Ciarda”

G.Bizet “Farandole” - da “Arlesienne” Suite n.2

D. Heifetz (arr. F. Santucci) "Hora Staccato

F. Santucci "Taranta"

Drake-Oliveria-Abreu “Tico-Tico”

G. Shearing (arr. T. Wye) “Lullaby of Birdland”

Q.Jones (arr.V.Sorrentino) “Soul Bossa Nova”

Componenti dell'Orchestra

Ottavino e flauto in do: Manuela Barp, Sara Rinaudo

Flauti in do: Anna D'Alesio, Gloria Bergese, Lorenzo Grasso, Caterina Mastai, Alessandro Molinaro, Giorgio Secchi

Flauti in sol: Mariangela Biscia, Emily Rostagno, Belinda Liane Seamon

Flauti bassi : Arianna Airaldi, Saverio Giri, Claudia Mandrile

Flauto contrabbasso: Alberto Vaccarino

Flauto sub contrabbasso: Maurizio Davico