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Eventi | 07 aprile 2026, 09:31

A Fossano il respiro dell'aria diventa musica con l'Ensemble di flauti Joueurs de Flûteche e Alberto Navarra

Il concerto è organizzato dalla Fondazione Fossano Musica nella chiesa del Salice Vecchio sabato 11 aprile alle 21

Alberto Navarra (dal sito wwww.albertonavarra.com)

Alberto Navarra (dal sito wwww.albertonavarra.com)

C’è uno strumento capace di raccontare mondi lontani con un solo soffio, di essere leggero come l’aria e al tempo stesso profondo e avvolgente: il flauto. A questa straordinaria versatilità è dedicato il concerto dell’Ensemble di flauti Joueurs de Flûte, una formazione originale che porta sul palco l’intera famiglia dello strumento, dall’ottavino al flauto basso.

Ne nasce un’esperienza sonora ricca e sorprendente, in cui le diverse voci del flauto si intrecciano dando vita a un impasto timbrico brillante, caldo e quasi orchestrale. Un gioco di colori e sfumature che supera i confini della musica cameristica tradizionale, coinvolgendo l’ascoltatore in un ascolto dinamico e sempre vivo.

Ospite d’eccezione della serata sarà Alberto Navarra, flautista di prestigio internazionale, apprezzato per l’eleganza del suono, la profondità interpretativa e una tecnica di grande brillantezza. In veste di solista, Navarra dialogherà con l’ensemble in un programma che valorizza il repertorio originale per flauto e alcune delle più suggestive trascrizioni, mettendo in luce tutte le potenzialità espressive dello strumento.

Il concerto si sviluppa come un vero e proprio viaggio musicale: dalle pagine di raffinata cantabilità ai momenti di virtuosismo e leggerezza, in un continuo rimando tra scrittura solistica e dimensione collettiva. Un equilibrio sottile che esalta tanto la personalità del solista quanto la compattezza e la ricchezza sonora dell’ensemble.

L’incontro tra i Joueurs de Flûte e Alberto Navarra non è soltanto un appuntamento di alto profilo artistico, ma anche un’occasione per scoprire il flauto in una veste innovativa e coinvolgente. Un concerto capace di affascinare il pubblico più esperto e, allo stesso tempo, di conquistare chi si avvicina per la prima volta a questo universo sonoro.

Una serata da ascoltare lasciandosi guidare dal respiro dell’aria che, ancora una volta, si trasforma in musica. L'appuntamento è per sabato 11 aprile presso il Salice Vecchio alle ore 21. Info e prenotazioni a questo link 

Programma

Gianni Virone                            " Il Mito di Pan" - direttore, M° Gianni Virone

V. Sorrentino                            "Medley Italiano”

V.Monti (arr: V. Sorrentino)        “La Ciarda”

G.Bizet                                     “Farandole” - da “Arlesienne” Suite n.2

D. Heifetz (arr. F. Santucci)        "Hora Staccato

F. Santucci                                "Taranta"

Drake-Oliveria-Abreu                  “Tico-Tico”

G. Shearing (arr. T. Wye)           “Lullaby of Birdland”

Q.Jones (arr.V.Sorrentino)          “Soul Bossa Nova”

Componenti dell'Orchestra

Ottavino e flauto in do: Manuela Barp, Sara Rinaudo

Flauti in do: Anna D'Alesio, Gloria Bergese, Lorenzo Grasso, Caterina Mastai, Alessandro Molinaro, Giorgio Secchi

Flauti in sol: Mariangela Biscia, Emily Rostagno, Belinda Liane Seamon

Flauti bassi : Arianna Airaldi, Saverio Giri, Claudia Mandrile

Flauto contrabbasso: Alberto Vaccarino

Flauto sub contrabbasso: Maurizio Davico

B.P.

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