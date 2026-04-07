Caraglio, il 18 aprile il premio letterario "Giallovalle”

La casa editrice Nerosubianco, in collaborazione con il Festival Ponte del Dialogo e il Comune di Caraglio, ha indetto nell’autunno 2025 la seconda edizione del Premio Letterario “Giallovalle”, gratuito e aperto a tutti, basato su racconti gialli inediti ambientati nel territorio della valle Grana.

Due le considerazioni all’origine della scelta: l’interesse crescente dei lettori per la montagna e l’amore del pubblico per il genere “giallo” e per i racconti, a volte preferiti ai romanzi troppo voluminosi.

La giuria ha esaminato i testi dei partecipanti e ne ha selezionati dieci che sono stati pubblicati, dando così vita al secondo volume della serie “Giallovalle”. La premiazione dei vincitori e la presentazione dell’antologia si terrà sabato 18 aprile alle ore 17,00 presso il Filatoio di Caraglio - Via Matteotti n. 40 - Caraglio (CN).

L'incontro sarà animato dalla giornalista Monica Fissore che dialogherà con i vincitori e dall'attore Luca Occelli che “reciterà” un brano per ogni racconto.

Terminerà con un brindisi alla scrittura.

Ingresso libero.