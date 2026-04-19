“Madamé – La musica è viva”: ottimo riscontro di pubblico per lo spettacolo andato in scena a Roccavione

Grande partecipazione e ottimo riscontro di pubblico sabato sera a Roccavione per “Madamé – La musica è viva”, lo spettacolo andato in scena al Centro Polifunzionale e capace di richiamare oltre 250 persone. Un risultato importante, che ha confermato fin da subito l’entusiasmo e l’attenzione della comunità verso il nuovo percorso avviato dalla Pro Loco Roccavione “Chi di Teit”, alla sua prima iniziativa ufficiale, organizzata con la collaborazione del Comune di Roccavione.

La serata ha saputo coinvolgere il pubblico con una proposta musicale originale e di qualità, accompagnando gli spettatori in un viaggio nella musica popolare italiana attraverso uno sguardo femminile intenso, sensibile e coinvolgente. L’apprezzamento espresso dai presenti e la grande affluenza registrata rappresentano un segnale molto positivo per la nuova Pro Loco, che ha scelto di inaugurare la propria attività con un evento capace di unire cultura, intrattenimento e partecipazione.

Il successo di questo primo appuntamento assume un significato ancora più rilevante proprio perché segna l’avvio concreto dell’attività della nuova Pro Loco “Chi di Teit”, nata con l’obiettivo di contribuire a rendere Roccavione sempre più vivo, attrattivo e dinamico, sia per i residenti sia per i visitatori. La forte presenza di pubblico ha dimostrato quanto il paese abbia voglia di occasioni di incontro, momenti condivisi e iniziative in grado di animare la comunità.

Determinante, in questo senso, anche la collaborazione con il Comune di Roccavione, che ha supportato la Pro Loco nella realizzazione dell’evento, in una sinergia che punta a costruire nel tempo un calendario sempre più ricco di appuntamenti. L’esordio di sabato sera rappresenta quindi non solo un successo per la singola iniziativa, ma anche un incoraggiante punto di partenza per una programmazione futura che punta a valorizzare il territorio e a rafforzarne la capacità di richiamo.

La riuscita della serata e la risposta del pubblico confermano dunque la bontà di un lavoro condiviso, che guarda con ambizione ai prossimi mesi e ai prossimi eventi.