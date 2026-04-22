Si inaugura la mostra “Versi visivi” a Sommariva del Bosco

A Sommariva del Bosco, presso la Chiesa del Convento, si inaugurerà venerdì 24 aprile alle ore 18.30 la mostra 'Versi Visivi '.

Saranno gli allievi fotografi dello studio Controluce ad interpretare le poesie in piemontese di Gigi Vaira, noto e apprezzato autore sommarivese.

Gli organizzatori dell’evento invitano il pubblico a visitare la mostra anche sabato 25 e domenica 26 aprile, con orario dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e ingresso libero, con un commento speciale:

“Quando le parole incontrano le emozioni, là nascono le fotografie. Momenti e sensazioni che restano testimoni muti, eppure con tanto da dire”.