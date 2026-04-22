Il Liceo Soleri Bertoni vince il concorso “Griselda di Saluzzo”

Tre alunne della 4ªA del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo, ambito scienze umane, si sono aggiudicate il concorso “Griselda di Saluzzo: una presenza femminile tra i miti condivisi del mondo europeo”.

Il progetto, indetto a ottobre 2024 dal Rotaract Monviso e dal Rotary Club Saluzzo (in memoria dell’avvocato Civallero), richiedeva ai giovani delle scuole superiori di rivisitare il racconto di Griselda, personaggio dell’autore italiano Giovanni Boccaccio (l'ultima novella della decima giornata di racconti del Decameron, narrata da Dioneo) in chiave più moderna.

Ad aggiudicarsi il concorso sono state le alunne Roberta Kolndrekaj, Sara Nova e Federica Riva, che sono state coordinate e seguite dalla prof.ssa Laura Costa.

Alle vincitrici (oltre all’attestato di partecipazione) è stato assegnato un tablet; per loro, inoltre, l’ulteriore soddisfazione di vedere pubblicati (nei prossimi mesi) i loro racconti.