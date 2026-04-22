Ad Alba a scuola si insegna il lavoro: quattro licei hanno concluso il progetto CAFID

Si sono svolti con grande partecipazione i primi incontri di restituzione del progetto “Imparare a essere imprenditori di sé stessi”, promosso da CAFID – Coordinamento Associazioni Femminili Imprenditrici e Dirigenti – in collaborazione con il Rotary Club Canale Roero.

Il 13 aprile hanno partecipato il Liceo Classico “Govone” e il Liceo Artistico “Pinot Gallizio”, mentre il 20 aprile è stata la volta della Scuola Enologica di Alba e del Liceo “Leonardo da Vinci”, coinvolgendo complessivamente 0ltre 350 studenti e oltre 30 professionisti in veste di tutor.

Gli incontri hanno rappresentato la fase conclusiva del percorso formativo, permettendo agli studenti di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso un’attività laboratoriale strutturata. Come previsto dal progetto, i ragazzi sono stati coinvolti in una simulazione realistica del mondo del lavoro, articolata in due momenti: da un lato la creazione e organizzazione di un team aziendale, con ruoli e responsabilità definiti; dall’altro la simulazione di un processo di selezione del personale, con preparazione del curriculum, presentazione personale e colloquio.

L’attività è stata supportata da strumenti operativi dedicati, tra cui schede di lavoro per la progettazione dell’impresa e per la definizione dei ruoli aziendali, modelli di curriculum vitae e tracce di domande per il colloquio, offrendo agli studenti un’esperienza concreta e guidata. Il lavoro, preparato in gruppo nelle settimane precedenti, ha favorito il confronto, lo sviluppo di competenze trasversali e una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nel futuro professionale.

"Siamo particolarmente soddisfatte di questo percorso formativo – dichiara Antonella Roletti, Presidente CAFID – attivato per la prima volta sul territorio albese e capace di coinvolgere in modo concreto studentesse e studenti. L’esperienza ha confermato quanto sia importante offrire ai giovani strumenti pratici per comprendere il funzionamento del mondo del lavoro e dell’impresa. Intendiamo rinnovare il progetto anche nel prossimo anno scolastico,in collaborazione con il Rotary Canale Roero, e speriamo ancora con il supporto della Regione Piemonte, del Comune e della Provincia. Il prossimo incontro di restituzione si terrà il 15 maggio con gli studenti di APRO Formazione, a completamento di questo primo ciclo".

Soddisfazione espressa anche dal partner progettuale: "Siamo orgogliosi di aver sostenuto un’iniziativa di alto valore formativo – sottolinea Giulio Abbate, Presidente del Rotary Club Canale Roero – che ha coinvolto 5 istituti superiori. È un esempio concreto di collaborazione tra scuola e territorio che contribuisce alla crescita delle nuove generazioni e speriamo al supporto dell’economia e del tessuto sociale".

Il progetto CAFID si conferma così un modello efficace di educazione all’imprenditorialità e all’auto-orientamento, capace di avvicinare i giovani alle dinamiche reali del lavoro, rafforzando competenze, consapevolezza e spirito di iniziativa.