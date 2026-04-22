Il Soleri Bertoni Choir incanta al Festival di Primavera di Montecatini

Da pochi giorni si è concluso il 21° Festival di Primavera di Montecatini Terme (organizzato dalla Feniarco), un appuntamento imperdibile per i cori delle scuole primarie e secondarie d’Italia, un momento al quale ha partecipato il Soleri Bertoni Choir, ovvero la consolidata realtà corale dell’omonimo liceo saluzzese.

Quattro giorni (dal 15 al 18 aprile) condivisi con decine di cori, suddivisi in atelier di studio, tantissimi concerti e 2000 partecipanti, provenienti da ogni parte d’Italia e dalla Slovenia. Insieme ai loro coetanei, i coristi saluzzesi hanno vissuto l’esperienza unica “dell’elogio della follia”, trasformandola in un autentico cuore pulsante della musica corale. Insieme, hanno condiviso momenti indimenticabili, raccogliendo emozioni e creando ricordi che li accompagneranno nel tempo.

Durante i 4 giorni di permanenza, i cori sono stati accorpati per creare degli Atelier: ogni gruppo ha preparato così un momento musicale, ognuno con il proprio carattere e significato, che si è concretizzato nel gran concerto finale tenutosi al Teatro Verdi nel pomeriggio di sabato 18 aprile.

Il commento di questa esperienza nelle parole di alcune studentesse del Liceo Soleri Bertoni.

"Il Festival di Primavera è stato una fantastica esperienza, che rifarei altre mille volte - dice Anna Rinaudo -. È incredibile come in poco più di due giorni siamo riusciti a realizzare uno spettacolo così emozionante. Sono stati giorni di amicizia, felicità e soprattutto tanta musica. Far parte di un coro come il Soleri Bertoni Choir significa far parte di un gruppo unito, che ti regala tante emozioni e tante amicizie nuove. Sono davvero contenta di aver potuto partecipare a questo Festival e ringrazio Enrico Miolano e Stefano Eligi per aver reso tutto questo possibile".

"Il Festival di Montecatini non è semplicemente un evento - il commento di Anna Maero -, è una casa, una famiglia, che per tre anni mi ha cambiata come persona e come corista. Quest’anno per me (che frequento la quinta) è stato l’ultimo, ma porterò per sempre nel mio cuore e nella mia anima questa esperienza. Ogni anno, appena arrivata al festival, sentivo che per quei quattro giorni mi sarei sentita bene, senza alcun brutto pensiero e molto spensierata, libera di vivere e di cantare, senza aver paura di cosa le altre persone potessero pensare. L’atmosfera che viene a crearsi è indescrivibile e magica, è un qualcosa di cui, appena sali sul pullman per il ritorno a casa, ne senti già la mancanza. Il cantare tutti insieme, conoscere nuove persone, divertirsi e godersi ogni momento.. .tutto questo mi mancherà e già mi manca. Spero un giorno di poterci fare ritorno, ma adesso ringrazio il professor Miolano per avermi dato questa opportunità, senza la quale non avrei mai potuto sapere cosa significasse chiamare “un momento” con il nome di: 'casa'".

"È stata un'esperienza davvero meravigliosa - ha aggiunto Alissa Carle -. La docente dell'atelier a cui abbiamo partecipato, Başak Doğan, è stata incredibile... Una forza della natura! Il momento più bello è stato il concerto finale tenutosi: jazz, musica, adrenalina, un mix di emozioni! Frequentando la quinta superiore, questo è stato il mio ultimo Festival di Primavera, ma se potessi lo rifarei altre mille volte".

"Quello di quest’anno è stato il mio quarto Festival di Primavera - ha concluso Beatrice Borsetti -, insieme al nostro coro della scuola, il Soleri Bertoni Choir; ogni anno è un'esperienza unica e assolutamente immersiva, in cui conosciamo sempre un nuovo genere e delle nuove tecniche canore che porterò sempre nella mente e nel cuore. La nostra direttrice di atelier era preparatissima e così coinvolgente che tutte le persone del pubblico hanno finito per ballare e divertirsi con noi. Questo festival è l'evento che attendo con più ansia ogni anno".