Addio a Tullio Pagliana, studioso dell'Alta Val Tanaro e già fondatore del museo etnografico di Ormea

Lutto a Ormea e a Cogoleto per la scomparsa di Tullio Pagliana che si è spento ieri, domenica 26 aprile, all'età di 69 anni, nella cittadina ligure.

Infermiere di professione, a Ormea era molto amato e stimato. Qui, negli anni '90, aveva realizzato il museo etnografico nella casa dei nonni, in via Madonna degli Angeli, spazio che ha poi donato al Comune e che tutt'ora viene aperto grazie ai volontari che curano le visite.

"È una grave perdita per la nostra comunità - dice il sindaco, Giorgio Ferraris -. Tullio ha lavorato per anni, in modo intelligente e discreto, a raccogliere documenti, fotografie e testimonianze sulla storia di Ormea e della Valle. Nei suoi libri è riuscito a ricostituire una memoria corale della nostra Comunità. Lo ricordiamo tutti come persona buona, generosa e capace, che ha saputo, come nessun altro, valorizzare la storia, la cultura, il lavoro e le tradizioni della nostra Comunità. Per tutto questo gli siamo e gli saremo riconoscenti, innanzitutto valorizzando le sue opere, i libri e il Museo che ha voluto fortemente e che ha realizzato, donandolo alla Comunità".

Tante le pubblicazioni che aveva dato alle stampe, molte erano dedicatealla storia dell'Alta val Tanaro, come ad esempio:

"Verso la libertà. Racconti di Resistenza in Alta Val Tanaro", 2020 e "La Comunità di Ormea, in Alta Val Tanaro, tra storia e religiosità", 2025, entrambe pubblicate da Il Geko Edizioni, Avegno (GE).

Lascia la moglie Daniela e il figlio Lorenzo.