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Attualità | 27 aprile 2026, 15:06

Ceva, intervento programmato di sostituzione alberature

I lavori in in via Mario Gatti

Ceva, intervento programmato di sostituzione alberature

L’Amministrazione comunale di Ceva informa che nei prossimi giorni è previsto un intervento di rimozione e sostituzione di alcune piante lungo il marciapiede di via Mario Gatti.

Le alberature attualmente presenti, appartenenti alla specie Prunus pissardi, sono state oggetto di una valutazione da parte di un agronomo forestale, che ne ha rilevato condizioni fitosanitarie compromesse. Per ragioni di sicurezza, si rende pertanto necessario procedere con la rimozione.

L’Amministrazione comunale sottolinea che l’intervento prevede la contestuale e immediata sostituzione delle piante rimosse con nuovi esemplari di acero campestre, una specie più adatta all’ambiente urbano, resistente e in grado di garantire nel tempo stabilità e decoro.

L’operazione - pianificata sulla base di valutazioni tecniche qualificate e con la massima attenzione all’ambiente, alla sostenibilità e alla qualità dell’ambiente urbano - è finalizzata a tutelare l’incolumità pubblica e a mantenere, senza interruzioni, il patrimonio verde cittadino

comunicato stampa

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