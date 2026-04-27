PITER ALPIMED+: al via a Cuneo il primo festival della cooperazione transfrontaliera

Venerdì 15 maggio 2026, il gruppo di lavoro del PITER ALPIMED+ organizza a Cuneo la prima edizione del suo festival transfrontaliero, un momento speciale dedicato alla cooperazione tra Francia e Italia sulle sfide dei territori alpini.

Questa giornata si inserisce nella dinamica del PITER ALPIMED+ che riunisce 15 partner francesi e italiani impegnati per uno sviluppo sostenibile delle Alpi del Mediterraneo comprese tra Cuneo, Imperia e Nizza.

Un'edizione dedicata all'acqua, una delle principali sfide dei territori alpini.

In un contesto di cambiamento climatico e di crescente tensione sulle risorse, gli attori pubblici, privati e associativi sono invitati a mettere in comune le loro competenze per far emergere soluzioni concrete e condivise.

Durante tutta la giornata del 15 maggio, i partecipanti potranno partecipare a:

una tavola rotonda che riunisce esperti del tema,

scambi intersettoriali,

il primo incontro dei forum transfrontalieri ALPIMED+.

Questi forum costituiscono uno spazio di espressione aperto, concepito per favorire il dialogo tra cittadini, referenti di progetti, imprese, ricercatori e rappresentanti politici. L'obiettivo è uscire dai tradizionali quadri di cooperazione per incoraggiare un approccio di sviluppo "dal basso verso l'alto", basato sui bisogni e sulle idee provenienti dal campo.

Gli scambi riguarderanno in particolare:

la gestione e il futuro degli spazi montani

la definizione di strategie di transizione adeguate al nostro territorio nell'orizzonte 2030-2050

la gestione sostenibile e responsabile delle nostre risorse

Al fine di facilitare la partecipazione, verrà organizzato un servizio gratuito di autobus andata e ritorno da Nizza a Cuneo (via Imperia).

Il PITER ALPIMED+ è un Piano Integrato Territoriale di cooperazione transfrontaliera franco-italiano volto a rafforzare la resilienza e l'attrattiva del territorio delle Alpi del Mediterraneo (Liguria, Piemonte, Alpi Marittime). Riunisce 15 partner attorno a 3 progetti strutturanti legati alla transizione ecologica, alla gestione delle risorse, all'innovazione territoriale e allo sviluppo economico.