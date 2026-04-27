Successo per la "Cena con delitto" del Crasl Cn1

Grande successo ha riscosso la prima "cena con delitto" organizzata dal Crasl Cn1 il 17 aprile per i dipendenti dell'Asl Cn1, i propri soci e i simpatizzanti.

115 partecipanti si sono trasformati in investigatori (da Poirot al Commissario REX, da Rocco Schiavone all'Ispettore Derrick) sfidandosi nell'indagine per scoprire l'omicida nell'intricata e ben congegnata scena predisposta dal gruppo 'La Masca' teatrale. Attraverso l'osservazione della rappresentazione e gli interrogatori "serrati" agli attori che interpretavano i vari ruoli durante la cena, tutti hanno potuto raccogliere indizi, confrontarsi e provare a scoprire le informazioni necessarie a ricomporre il movente e le altre caratteristiche... Il tutto in uno spirito di squadra e accompagnato da una magnifica cena preparata dalla Bocciofila ACLI "Gli autonomi" di Fossano.

I vincitori sono stati premiati con i prodotti offerti dal sistema WeSpesa e da Il Podio di Cuneo.

Spirito di aggregazione, occasioni di incontro e benessere organizzativo a favore innanzitutto dei dipendenti dell'Asl Cn1: la missione e la realtà del CraslCn1 che si sviluppa attraverso tantissime iniziative e attività a favore dei soci e simpatizzanti.

Diamo quindi l'appuntamento alla prossima occasione: la gita nelle Langhe con il pranzo da Gemma, le iniziative dell'estate, gli sconti, i viaggi, le esperienze (da Gardaland agli ingressi nelle piscine locali) e a eventi molto diversificati e coinvolgenti.