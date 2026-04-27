A Marene al via domenica 3 maggio la 10ª edizione di “Stradegustando” [VIDEO]

Valorizzare i prodotti legati al territorio creando una trama sinergica di interesse economico-promozionale che comprenda agricoltura, commercio di prossimità, cultura ed ambiente. Una strategia che da anni il Comune di Marene porta avanti con successo attraverso la manifestazione Stradegustando, un appuntamento enogastronomico tra i più attesi della provincia di Cuneo, che da quest’anno si fregia del marchio De.Co (denominazione comunale).

La sua decima edizione, che si terrà domenica 3 maggio 2026, con partenza alle ore 9,30 da piazza Carignano, è stata ufficialmente presentata nell’Auditorium comunale con un ricchissimo parterre di autorità: oltre al sindaco Alberto Deninotti, all’assessore comunale alle Manifestazioni Donato Fabio e al presidente della Pro loco Tomas Loreggia, erano presenti l’europarlamentare Giovanni Crosetto, il senatore Giorgio Maria Bergesio, gli assessori regionali Paolo Bongioanni e Marco Gallo, il presidente della provincia Luca Robaldo, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto, il presidente del Distretto del cibo frutta del Monviso Roberto Dalmazzo, il presidente del Consorzio del Bra, Raschera e Toma Piemontese DOP, Franco Biraghi, e il presidente dell’Associazione delle Terre dei Savoia Valerio Oderda.

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Nell’affollata platea anche la presenza di numerosi sindaci a sottolineare il valore dell’iniziativa e lo spirito di collaborazione tra istituzioni, enti e associazioni che anima l’evento. Ad aprire gli interventi è stato il sindaco Alberto Deninotti, al quale è seguita una tavola rotonda sull’importanza di sostenere, con il supporto delle eccellenze gastronomiche locali, tra cui la carne di razza bovina piemontese, i formaggi Dop e la frutta di qualità, le aziende agricole e le attività commerciali di prossimità, presidi fondamentali per i piccoli centri e le zone marginali.

Con l’evento s’intende promuovere altri importanti aspetti valoriali della terra cuneese. In primis la solidarietà: i proventi verranno reinvestiti, come già nelle passate edizioni, in progetti per il territorio, a beneficio della comunità. Poi, la sostenibilità: piatti in ceramica, posate in acciaio e l’utilizzo della “ricicletta”, una macchina a pedali per compattare le bottiglie in Pet. Infine, la cultura dell’accoglienza, esaltata da un’attenta ricerca di cascine, adatte ad ospitare le tappe gastronomiche, e da un percorso culturale alla scoperta dei beni architettonici e ambientali. Il programma prevede un itinerario gastronomico di circa dieci chilometri, che si snoderà sul territorio marenese, con sette tappe di degustazione e brevi soste al Castello Neogotico, al Castello della Salza e ad alcune chiese di interesse artistico.

Stradegustando è organizzata dal comune di Marene, insieme alla Pro loco, con il supporto delle Fondazioni CRC e CRS, della Bcc di Cherasco e con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Camera di commercio di Cuneo, Atl del Cuneese, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Confartigianato Cuneo, Confindustria Cuneo. Preziosa la collaborazione di Asprocarne, Coalvi, Distretto del cibo frutta del Monviso, Consorzio Bra, Raschera Dop e Toma Piemontese e l’Associazione Terre dei Savoia. Immancabile il supporto fattivo di oltre trecento volontari per la buona riuscita della manifestazione.