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Viabilità | 27 aprile 2026, 10:36

Incidente mortale nella galleria di Cesio sulla Statale 28: ancora chiuso il ponte Uveghi

Carabinieri sul posto, traffico deviato sulla Provinciale. Disagi alla viabilità

Incidente mortale nella galleria di Cesio sulla Statale 28: ancora chiuso il ponte Uveghi

Dopo il grave incidente mortale si è verificato nella giornata di ieri , domenica 26 aprile, domenica all’interno della galleria di Cesio, a seguito dell’impatto, le autorità hanno disposto la chiusura del ponte Uveghi, in attesa della rimozione del camper sul quale ha perso la vita il conducente,  rendendo necessaria da ieri pomeriggio la deviazione del traffico sulla provinciale di Cesio. La circolazione risulta rallentata, con disagi significativi per gli automobilisti sulla 28.

Sul posto stanno intervenendo i carabinieri, che stanno effettuando i rilievi del caso e gestendo la viabilità. Il tratto interessato resterà parzialmente interdetto fino alla rimozione del mezzo coinvolto nell’incidente.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

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