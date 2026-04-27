Fossano, un maggio di eventi “più ricco che mai” : “Expoflora” a maggio, poi “Racconti di corti”, “Fossano in bici” e non solo [FOTO E VIDEO]

Sarà un maggio di particolare fermento in quel di Fossano, ancora foriera, come nei mesi scorsi, di tanti eventi cittadini. In primis il già consolidato appuntamento di “Expoflora”, che si terrà sabato 9 e domenica 10 maggio, poi la “Festa dei borghi” di sabato 16 maggio, la seconda edizione di “Racconti di Corti” (domenica 17 maggio) e infine l’appuntamento sportivo con “Fossano in Bici” (domenica 24 maggio). Tutti gli appuntamenti principali e collaterali sono stati presentati in occasione della conferenza stampa di stamattina, mercoledì 27 aprile, in Sala Rossa del municipio, in presenza delle numerose autorità promotrici, ma anche quelle volontarie e militari.

La rassegna di “Expoflora”, dedicata da tempo al valore del florovivaismo del Fossanese e più in generale della Granda, raccoglierà nuovamente numeri di rilievo, attraverso l’esposizione di fiori e piante varie, da giardino, sino a quelle d’appartamento, passando alle dimostrazioni concrete fatte di orti didattici e laboratori, sino alla vetrina dei prodotti agricoli. La due giorni di mostra mercato, ortoflorovivaistica e gastronomica che si terrà nel parco cittadino e in via Roma (in caso di maltempo si terrà comunque in viale Alpi), è organizzata come da tradizione dal Comune di Fossano dalla Condotta locale di Slow Food, insieme a Coldiretti, Cia, Campagna Amica, Pro loco di Fossano, Fondazione CRF.

IL PROGRAMMA DI EXPOFLORA 2026

SABATO 9 MAGGIO

Alle 10 l’inaugurazione della manifestazione al parco cittadino. Sempre in giornata, dalle 9 alle 20, nel parco e in viale Alpi l’esposizione ortoflorovivaistica. Oltre 100 espositori (tra sabato e domenica 10 maggio), tra i partecipanti anche il Comune ligure di Andora.

DOMENICA 10 MAGGIO

Dalle 9 alle 19 mercato gastronomico anche in via Roma, con la collaborazione di Campagna Amica, Coldiretti, Cia e Slow Food Fossano.

Tra gli appuntamenti di giornata anche quello ormai storico e consolidato, organizzato da Slow Food Fossano, con l'orto didattico dimostrativo curato insieme ai piccoli alunni delle scuole fossanesi, grazie anche al Protocollo d’Intesa rinnovato recentemente fra la stessa Slow Food e il Comune di Fossano.

Oltre a dedicare la cura degli invasi per le loro piantine, i bimbi e gli interessati potranno partecipare ad altri tre laboratori (quello della realizzazione del burrocacao con cera d’api, miele e olio di mandorle, in collaborazione con l’azienda Barbees, la realizzazione inoltre delle cosiddette “bombe di fiori”, con argilla ventilata, grazie al panificio locale Fior di pane e l’attività didattica con Cia Cuneo, con un percorso per bambini a bordo di un trattore nell’area dedicata). Sempre le attività, tutte gratuite, si svolgeranno fra i Bastioni e piazza Bima.

Si darà inoltre spazio alla gastronomia grazie alla Pro loco del presidente Franco Perlo. Nei pressi dei Bastioni si svolgerà infatti il pranzo a un costo “popolare” di 15 euro con primo, secondo con contorno, dolce e acqua.

DOMENICA 10 MAGGIO ANCHE IL BALLETTO A CURA DEL GRUPPO AMATORIALE DELLA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA “DANZA ROVENSNIK” E LA “FESTA DELLE FAMIGLIE”

L’appuntamento voluto da Giacomo Rossi, presidente dell’associazione Odv di Chieri “Aiutiamoli a sorridere” (che ha regalato anche al sindaco di Fossano Dario Tallone il libro a cura di Vinicio Dall’Ara “Il cuore della speranza ha messo le radici”), in favore delle opere di accoglienza attuate per i bimbi della Bielorussia provenienti dalla zone contaminate da Chernobyl, vedrà alle 11 uno spettacolo in piazza Bima, anche in occasione dei 40 anni dal disastro di Chernobyl.

Sempre domenica 10 maggio spazio alla classica “Festa delle famiglie” che coinvolgerà giovani e associazioni in varie attività ricreative. Ad esporre il programma durante la conferenza stampa di oggi, è stata l’educatrice del “Centro famiglie” di Fossano Loredana Zoppegno.

SABATO 16 MAGGIO LA “FESTA DEI BORGHI”

L’evento si terrà in piazza Castello, in attesa del prossimo Palio, che coinvolgerà 7 borghi nella seconda domenica di giugno.

DOMENICA 17 MAGGIO LA SECONDA EDIZIONE DEI “RACCONTI DI CORTI – STORIE FOSSANESI”

La giornata vedrà un percorso nel cuore del centro storico di Fossano, tra cortili, palazzi d’epoca di pregevole fattura (Palazzo Costaforte, Palazzo Burgos, Palazzo Fondazione CRF, Palazzo Daviso, Palazzo Santa Giulia, Hostello Sacco e Cortile Soms), sotto la guida dei ciceroni di Fossano e dei figuranti in costume tradizionale. Le partenze avverranno in piazza Castello ogni ora , dalle 10 alle 16. Alle 17.30 gli sbandieratori in piazza Castello e a seguire l’aperitivo.

DOMENICA 24 MAGGIO LA “FOSSANO IN BICI”

Sc Fossano e Free Bikers sostengono da 43 edizioni l’appuntamento benefico, a sostegno della Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro di Candiolo, con una pedalata in sicurezza sino a Maddalene, con partenza e arrivo da piazza Castello. Tutti i partecipanti inoltre riceveranno un pacco gara e la maglietta celebrativa, nonché l’immancabile pettorale della manifestazione, acquistato per devolvere i fondi all’Istituto di Candiolo. Non vi mancheranno i tanti premi estratti a sorte fra i ciclisti attivi per l’occasione.