Cuneo, settimana intensa per gli studenti del Liceo “Pellico-Peano” grazie allo scambio Erasmus

Da domenica 19 a sabato 25 aprile il Liceo Statale “Pellico-Peano” di Cuneo ha vissuto una settimana intensa e ricca di significato grazie allo scambio Erasmus che ha visto protagonisti gli studenti della classe 4ª alfa del Liceo classico e i loro corrispondenti del 1st Experimental Lyceum of Thessaloniki “M. Andronikos”. Dopo l’esperienza vissuta in Grecia nel novembre scorso, sono stati questa volta i ragazzi cuneesi a ricambiare l’ospitalità, accogliendo nelle proprie case i coetanei greci.

La delegazione ellenica è arrivata nella serata di domenica 19 aprile, accolta con entusiasmo dalle famiglie ospitanti. Fin da subito si è creato un clima di condivisione e curiosità reciproca, che ha accompagnato tutte le attività della settimana.

Il programma, articolato e coinvolgente, ha alternato momenti di didattica a esperienze culturali e sociali. Lunedì 20 aprile gli studenti hanno iniziato con una visita guidata della scuola, seguita da attività laboratoriali: da un lato la comunicazione non violenta secondo il metodo di Marshall Rosenberg, dall’altro un percorso sulla storia dell’indipendenza dell’unificazione italiana con la visione di alcune scene del “Gattopardo”, in uno studio comparativo con la storia dell’indipendenza greca. La giornata, nel pomeriggio, è proseguita con un concerto dell’orchestra del Liceo e con danze occitane, offrendo un primo assaggio della cultura locale.

La giornata di martedì è stata dedicata alla scoperta di Torino: il gruppo ha visitato il centro storico e il Museo Egizio, con percorsi guidati in inglese e in italiano. Non è mancato il tempo per passeggiare tra vie e caffè storici, in un equilibrio tra apprendimento e socialità.

Il giorno successivo gli studenti sono tornati tra i banchi per seguire lezioni interattive di letteratura classica, inglese e geopolitica, per poi partire nel pomeriggio alla scoperta del territorio: il Castello della Manta e la città di Saluzzo hanno offerto uno sguardo sul patrimonio storico e artistico della provincia.

Giovedì 23 aprile si sono unite scienza e cultura: esperimenti in laboratorio, lezioni su Dante e sui classici greci, attività matematiche e, in serata, la suggestiva visita all’osservatorio astronomico del liceo. Venerdì è stato invece dedicato alla città di Cuneo, con una presentazione storico-artistica, la visita guidata del centro e del Municipio, e un momento particolarmente significativo: l’incontro ecumenico nel Duomo, occasione di riflessione e dialogo interculturale.

La settimana si è conclusa con la cena di commiato, momento di saluti ma anche di consapevolezza del legame creatosi tra i ragazzi. Sabato mattina, di buon’ora, la partenza per l’aeroporto ha segnato la fine ufficiale dello scambio, lasciando però spazio a ricordi condivisi e nuove amicizie.

L’esperienza Erasmus si è confermata ancora una volta un’opportunità preziosa non solo per migliorare le competenze linguistiche, ma soprattutto per crescere come cittadini europei, aprendosi al confronto, al rispetto e alla collaborazione tra culture diverse. Per gli studenti della 4ª alfa e per i loro ospiti greci, questa settimana a Cuneo resterà senza dubbio un capitolo importante del loro percorso scolastico e umano. Tali attività hanno concluso, dopo tre gruppi di francesi, due gruppi di polacchi, uno di lettoni, uno di portoghesi, più due docenti spagnoli in job shadowing, il progetto ospitalità Erasmus del Liceo “Pellico-Peano”.