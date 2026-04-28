Ghisolfi professore all'Università di Torino per i manager del futuro

Il "pioniere dell'educazione finanziaria" ha svolto una magistrale lezione presso la Sede dei corsi Economici e Manageriali di corso Unione Sovietica, accogliendo l'invito del Professor Giuseppe Tardivo e dimostrando, in maniera scientifica, il legame immediato fra le cosiddette "due economie", quella aziendale e quella monetaria, inscindibili nella comune missione di promuovere la crescita delle imprese e dei loro territori di insediamento e di assorbire e attutire gli shock esterni.

Di fronte a un'ampia e molto rappresentativa platea di studenti, i manager del futuro, Beppe Ghisolfi è tornato a rivestire il ruolo di docente e di relatore d'onore, in quanto "eccellenza del made in Italy", al "Master in marketing, strategie digitali e management della sostenibilità", accogliendo l'esortazione del professore ed Economista Giuseppe Tardivo, titolare del modulo di lezioni su "Strategie finanziarie e creazione di valore" e - egli stesso - pioniere del decentramento accademico nella provincia Granda relativamente all'attivazione del Campus di economia management.



Come spiegato dalla Professoressa Anna Claudia Pellicelli, full professor di Marketing internazionale e strategico e direttrice del Master ospitante, "questo si caratterizza per essere un percorso di primo livello post laurea dell'Università di Torino, Dipartimento di Management, ospitando alcune fra le migliori Eccellenze del Made in Italy per favorire l'immediatezza del collegamento fra l'apprendimento accademico e il dialogo con il mercato del lavoro di livello concettuale, libero professionale e dirigenziale".

Congratulandosi con la preparazione degli studenti intervenuti e con il Professor Tardivo, il Banchiere Ghisolfi ha ricordato l'importanza di un approccio proattivo all'economia finanziaria, da valorizzare sia dentro che fuori dalle aule accademiche, per una corretta gestione, domestica e aziendale, degli shock esterni e delle conseguenze che gli stessi possono determinare a livello locale e microeconomico: "Occupiamocene noi, prima che accada il contrario".