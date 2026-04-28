Genitori e figli adulti, a Cuneo tre incontri per ricostruire il dialogo familiare

Tre appuntamenti gratuiti dedicati al rapporto tra genitori e figli adulti, per comprendere le difficoltà relazionali, affrontare i conflitti e ricostruire il dialogo familiare.

È il percorso promosso dalla Fondazione IV Comandamento, Ernesto e Maria Saffirio Ets, dal titolo “Genitori e figli adulti. Comprendere le difficoltà, ritrovare il dialogo”, in programma nella sede della Fondazione, in corso Annibale Santorre di Santarosa 28 a Cuneo, lunedì 4, giovedì 21 e lunedì 25 maggio, sempre con inizio alle ore 17 e conclusione alle 18.30. L’ingresso è gratuito su prenotazione, con posti limitati.

Il ciclo di incontri si aprirà lunedì 4 maggio 2026 con il primo appuntamento dedicato alla mediazione familiare, affidato alla dottoressa Patrizia Valsecchi, sociologa e mediatrice familiare. Al centro dell’incontro i temi delle famiglie che cambiano e delle nuove conflittualità, gli strumenti per gestire le tensioni e le tecniche di ascolto e confronto.

Il secondo incontro, in programma giovedì 21 maggio 2026, sarà dedicato agli aspetti legali, con gli interventi dell’avvocato Fabiana Negro e dell’avvocato Antonio Piazza. Verranno approfonditi i profili giuridici della tutela del genitore in ambito personale e patrimoniale.

Il percorso si concluderà lunedì 25 maggio 2026 con il terzo incontro dell’area psico-educativa, condotto dalla dottoressa Maria Chiara Restori, pedagogista clinica, e dalla dottoressa Elisabetta Bedino, psicologa psicoterapeuta. Si parlerà dei cambiamenti nella relazione con i figli adulti e adolescenti, delle dinamiche della comunicazione e del conflitto e delle strategie per favorire il dialogo.

Obiettivo dell’iniziativa è offrire uno spazio di ascolto e riflessione, aiutando i partecipanti a individuare modalità efficaci di comunicazione nella gestione dei conflitti familiari.

La Fondazione IV Comandamento, Ernesto e Maria Saffirio, nata il 31 ottobre 2024, si propone infatti di sostenere la genitorialità e offrire assistenza nella gestione dei rapporti conflittuali con i figli. Un progetto innovativo, nato dall’iniziativa di Josetta Saffirio, già docente di viticoltura ed enologia per oltre vent’anni all’Istituto agrario enologico di Alba, imprenditrice vitivinicola fino al 2022 e referente provinciale dell’Associazione nazionale pensionati di Cia Agricoltori italiani di Cuneo.

«Molti genitori, spesso anziani o in difficoltà socioeconomica, non possono fare affidamento sul sostegno di una rete familiare e in particolar modo sui propri figli – dichiara la presidente Josetta Saffirio –. Le cause possono essere diverse: rapporti conflittuali, distanza geografica, assenza di relazioni strette o situazioni personali e sociali che rendono impossibile il sostegno reciproco. Con questi incontri vogliamo offrire strumenti concreti, ascolto qualificato e occasioni di confronto, affinché nessun genitore fragile si senta solo».

Per la prenotazione gratuita del posto, scrivere a info@quartocomandamento.it, oppure telefonare al 351.3550290 (da martedì a venerdì, ore 15-19).