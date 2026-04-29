Cherasco, gli alunni della Taricco in visita all’impianto idrico di Alba

Nella mattinata di giovedì 23 aprile, tre classi quarte dell’Istituto Comprensivo “Sebastiano Taricco” di Cherasco hanno partecipato a una visita didattica presso l’impianto idrico di Alba gestito da EGEA - Gruppo IREN.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Settimana LIONS dedicata all’Ambiente e rappresenta un’importante occasione formativa per approfondire, in modo diretto e concreto, il ciclo dell’acqua e i processi di trattamento necessari a garantire qualità e sicurezza.

Durante la visita, gli studenti sono stati accompagnati dai tecnici specializzati dell’azienda, che hanno illustrato le diverse fasi del processo, dalle operazioni di depurazione ai sistemi di controllo e monitoraggio. L’esperienza ha suscitato vivo interesse e partecipazione, offrendo ai ragazzi l’opportunità di consolidare le conoscenze acquisite in ambito scolastico e di sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto alla tutela delle risorse idriche e alla sostenibilità ambientale.

I ragazzi, infatti, nel corso dell'anno scolastico hanno affrontato il tema dell'acqua in diversi ambiti disciplinari: scienze le caratteristiche e proprietà dell'acqua, geografia: gli ambienti d'acqua e i relativi aspetti antropologici che li caratterizzano, in storia con l'importanza dell'acqua nelle antiche civiltà fluviali della Mesopotamia e dell'Egitto.

Questa visita ha rappresentato per i ragazzi un importante momento di formazione utile ad ulteriori apprendimenti e riflessioni.

Il Lions Club Cherasco ha voluto questa iniziativa per l’importanza di promuovere percorsi educativi rivolti alle giovani generazioni su temi di primaria rilevanza.

Esperienze concrete come questa sono fondamentali per formare cittadini consapevoli e responsabili. Avvicinare i più giovani ai temi della sostenibilità e della tutela delle risorse idriche significa investire nel futuro del nostro territorio e delle nuove generazioni.

Un sentito ringraziamento agli insegnanti della scuola di Cherasco che hanno permesso fattivamente la realizzazione di questa visita e ai tecnici e il personale di EGEA Gruppo IREN per la disponibilità e la professionalità dimostrate nell’accoglienza delle scolaresche e al supporto della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco, contribuendo in maniera significativa alla diffusione della cultura ambientale sul territorio.



