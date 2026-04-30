Fossanoland 2026: giostre e attrazioni al completo a Fossano per San Giovenale

È entrato nel vivo Fossanoland 2026 – Il Luna Park di Fossano, uno degli appuntamenti più attesi della primavera, già attivo in città dallo scorso 24 aprile in occasione della festa patronale di San Giovenale.
Fino al 5 maggio 2026, Piazza Diaz continua a essere il cuore del divertimento, con un Luna Park al completo, ricco di giostre, attrazioni e stand per tutte le età.
Divertimento per tutte le età
In questi giorni Fossanoland sta richiamando famiglie, giovani e bambini grazie a un’offerta ampia e variegata. Tra le attrazioni presenti:
- Giostre per bambini
- Autoscontri e giochi della tradizione
- Tappeti elastici e attrazioni family
- Stand con giochi a premi
Accanto alle proposte più tranquille, restano protagoniste anche le giostre adrenaliniche per chi cerca emozioni forti.
Novità 2026: Jumanji attira la curiosità
Grande attenzione per Jumanji, la novità di questa edizione 2026, che sta attirando la curiosità di molti visitatori. La nuova attrazione arricchisce ulteriormente il Luna Park e si candida a diventare uno dei punti di riferimento più apprezzati di quest’anno.
Atmosfera di festa nel cuore della città
Tra luci, musica e colori, Fossanoland continua a regalare la tipica atmosfera del luna park, capace di coinvolgere tutte le generazioni.
Presenti anche numerosi stand gastronomici con:
- zucchero filato
- dolciumi
- street food
- specialità tipiche
Un’esperienza completa tra divertimento e convivialità nel centro di Fossano.
Ultimi giorni e gran finale
Il Luna Park resterà aperto ancora per pochi giorni, fino a martedì 5 maggio 2026.
Per la giornata conclusiva è confermata la promozione speciale:
👉 sconto di 1 euro su tutte le giostre, per chiudere l’evento con ancora più partecipazione.
Informazioni utili
- Dove: Piazza Diaz, Fossano (CN)
- Quando: dal 24 aprile al 5 maggio 2026 (in corso)
- Occasione: Festa di San Giovenale
- Promo finale: sconto di 1€ il 5 maggio