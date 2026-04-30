Fossanoland 2026: giostre e attrazioni al completo a Fossano per San Giovenale

È entrato nel vivo Fossanoland 2026 – Il Luna Park di Fossano, uno degli appuntamenti più attesi della primavera, già attivo in città dallo scorso 24 aprile in occasione della festa patronale di San Giovenale.

Fino al 5 maggio 2026, Piazza Diaz continua a essere il cuore del divertimento, con un Luna Park al completo, ricco di giostre, attrazioni e stand per tutte le età.

Divertimento per tutte le età

In questi giorni Fossanoland sta richiamando famiglie, giovani e bambini grazie a un’offerta ampia e variegata. Tra le attrazioni presenti:

Giostre per bambini

Autoscontri e giochi della tradizione

Tappeti elastici e attrazioni family

Stand con giochi a premi

Accanto alle proposte più tranquille, restano protagoniste anche le giostre adrenaliniche per chi cerca emozioni forti.

Novità 2026: Jumanji attira la curiosità

Grande attenzione per Jumanji, la novità di questa edizione 2026, che sta attirando la curiosità di molti visitatori. La nuova attrazione arricchisce ulteriormente il Luna Park e si candida a diventare uno dei punti di riferimento più apprezzati di quest’anno.

Atmosfera di festa nel cuore della città

Tra luci, musica e colori, Fossanoland continua a regalare la tipica atmosfera del luna park, capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Presenti anche numerosi stand gastronomici con:

zucchero filato

dolciumi

street food

specialità tipiche

Un’esperienza completa tra divertimento e convivialità nel centro di Fossano.

Ultimi giorni e gran finale

Il Luna Park resterà aperto ancora per pochi giorni, fino a martedì 5 maggio 2026.

Per la giornata conclusiva è confermata la promozione speciale:

👉 sconto di 1 euro su tutte le giostre, per chiudere l’evento con ancora più partecipazione.

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