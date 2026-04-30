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Demonte, alla Chiesa di San Donato il concerto spirituale &quot;Note nel cielo&quot;
Demonte, alla Chiesa di San Donato il concerto spirituale "Note nel cielo"
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Eventi | 30 aprile 2026, 13:06

Demonte, alla Chiesa di San Donato il concerto spirituale "Note nel cielo"

L'evento è dedicato alla pianista Alessandra Rosso a tre anni dalla sua scomparsa

Demonte, alla Chiesa di San Donato il concerto spirituale &quot;Note nel cielo&quot;

Sabato 9 maggio alle ore 21 nella Chiesa Parrocchiale di San Donato in Demonte si terrà il concerto spirituale "Note nel cielo" dedicato alla pianista Alessandra Rosso a tre anni dalla sua scomparsa. I

Il concerto nella prima parte vedrà protagonista l' orchestra "Schiaccianote" ovvero l' ensemble dei giovani alunni di violino diretti dalla professoressa Brondello Marianna, nella seconda parte il tenore Michelangelo Pepino, tastierista Leo Martina e la Brondello.

L'ingresso è libero ed è organizzato dall'Associazione "Amici di Demonte".

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