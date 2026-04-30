Savigliano, continuano gli eventi del giovedì del Cai: il programma

Continuano i giovedì del Cai Savigliano.



Il 7 maggio torna l’appuntamento del CAI Savigliano con l’arrampicata. Si tratta di una uscita sociale di un gruppo di appassionati di arrampicata sportiva che propone a chi già arrampica di passare una giornata insieme scalando in falesia. Se sei iscritto al CAI, hai già scalato e disponi dell’attrezzatura puoi unirti a noi in autonomia per una giornata nelle falesie locali.



Le prossime date in programma sono: 7 maggio, 4 giugno, 1 ottobre, 5 novembre

Informazioni presso la sede Cai Savigliano o telefonando a Pier Biolatti 3403928825

La partecipazione è gratuita per gli iscritti al Cai in regola con il tesseramento 2026.