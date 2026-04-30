Racconigi, l’Aido provinciale promuove il dono in musica con un concerto al castello reale

"Tutto passa, ma la musica resta!": è questo il titolo dello spettacolo che i Polifonici del Marchesato offriranno al pubblico nella splendida cornice del castello reale di Racconigi.

Il concerto, che si svolgerà domenica 17 maggio 2026 alle ore 16.30, è stato fortemente voluto dalla Sezione Provinciale di Cuneo dell'AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi tessuti e cellule). L’ingresso al concerto, che si terrà proprio di fronte allo scalone d’ingresso del Castello, è libero e gratuito.

Con questo spettacolo i volontari legati al mondo del dono degli organi vogliono festeggiare i 50 anni di vita della associazione.

È dal 1976 che l'AIDO è sulla “Granda”, gli iscritti alla data odierna sono 22.000.

Il concerto “sinfonico-corale” sarà tenuto dal coro di Saluzzo, de I Polifonici del Marchesato accompagnati dall'orchestra I Musici del Marchesato, coro composto da 70 coristi diretti dal lontano 1991 dal Maestro Enrico Miolano.

Il connubio AIDO e le voci saluzzesi continua: I Polifonici infatti da alcuni anni aiutano l'associazione a portare sul territorio cuneese il messaggio del “dono”.

Quello dei Polifonici sarà un excursus della vita e della storia della musica pop e leggera, italiana e straniera, degli ultimi 100 anni: un concerto che si preannuncia emozionante!

"Prepariamoci, dunque, riferiscono gli organizzatori, ad ascoltare i brani più famosi di gruppi immortali come gli Abba, i Queen, i Coldplay, i Beach Boys, il Quartetto Cetra, il Trio Lescano, i Ricchi e Poveri, insieme a pagine scritte, interpretate e rese celebri dalle voci di Elton John, Domenico Modugno, De Andrè, Antonacci, Elisa".

AIDO Sezione Provinciale di Cuneo riconoscente ringrazia in particolar modo le Residenze reali sabaude del Ministero della cultura per la disponibilità all'utilizzo della magnifica location del Castello di Racconigi, l'amministrazione comunale di Racconigi ed il Sindaco Valerio Oderda per la preziosa collaborazione e cura degli aspetti organizzativi dell'evento e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per il supporto economico.