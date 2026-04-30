Gli studenti di “Voci di Corridoio” a lezione di giornalismo con la nostra direttrice

Il 9 aprile la redazione di Voci di Corridoio, giornalino dell’ Istituto Arimondi Eula di Savigliano, ha incontrato il Direttore di Targato.cn Barbara Pasqua. L’idea dell’incontro è nata dall’esigenza degli studenti che compongono la Redazione, nonché dei docenti che li accompagnano e seguono, di continuare una formazione già iniziata con alcuni giornalisti della stampa locale saviglianese, Guido Martini e Valerio Maccagno.

Barbara Pasqua ha cominciato la sua relazione illustrando la posizione dell’Italia nella classifica della libertà di stampa di RSF, Reporter senza Frontiere. Il fatto che l’Italia sia scesa dal 46° al 49° posto e che abbia riportato il peggior risultato dell’Europa occidentale ha aiutato i ragazzi a riflettere sulla facilità, tutta italiana, di incorrere in querele intimidatorie: i giornalisti del Regno Unito, ad esempio, sono sicuramente più tutelati degli omologhi italiani. Inoltre in Italia manca spesso il confronto con le cariche politiche, che si limitano oggi a comunicati stampa. Tutto questo rappresenta sicuramente un limite per la libertà di informazione.

Barbara Pasqua ha però condiviso con i ragazzi la propria esperienza, raccontando che il mestiere del giornalista continua ad essere molto stimolante oggi, nonostante l’imperversare dell’intelligenza artificiale, che può certamente aiutare i giornalisti a scrivere, ma non li aiuta a trovare le notizie: scovare la notizia invece continua ad essere il compito precipuo di un buon reporter, che lavorando con deontologia professionale e serietà può addirittura educare il lettore ad una informazione di qualità.

La lezione, soprattutto nell’ultima parte, è stata occasione per raccogliere suggerimenti pratici per la redazione di “Voci di corridoio” che, nei prossimi anni, vorrebbe curare anche una sezione on line del proprio giornale. I progetti sono molto ambiziosi e solo un’adeguata formazione può permettere agli studenti di avvicinarsi gradualmente alla realizzazione di essi.