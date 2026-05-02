Bruno Canino a Cuneo: il maestro del pianismo incontra gli studenti (e la città)

Un’occasione rara per ascoltare dal vivo una delle firme più autorevoli del pianismo italiano: Bruno Canino, che ha da poco compiuto 90 anni (è nato a Napoli il 30 dicembre 1935), sarà protagonista di un incontro pubblico venerdì 8 maggio alle 15.30 nella Sala San Giovanni (via Roma 4). L’appuntamento, pensato in via prioritaria per gli studenti del Conservatorio “G.F. Ghedini” e degli istituti musicali della provincia, è aperto anche agli appassionati: per il pubblico sono disponibili alcuni posti, con prenotazione gratuita dal 1° maggio.

Non sarà una “lezione” tradizionale, ma un confronto diretto: Canino risponderà alle domande dei ragazzi su studio, carriera, palcoscenico e professione, ripercorrendo anche alcuni snodi del proprio percorso artistico. A guidare la conversazione sarà Alberto Borello, suo allievo e oggi docente di Pianoforte al Conservatorio di Cuneo: un filo che rende l’incontro ancora più significativo per la comunità del Ghedini, dove il rapporto maestro-allievo si trasforma in passaggio di testimone.

L’iniziativa si inserisce in un percorso avviato dal Conservatorio nel 2024 per portare a Cuneo voci e protagonisti della scena nazionale e internazionale, affiancando l’attività didattica a momenti di dialogo pubblico. Ad inaugurarlo, nel novembre 2024, era stato l’incontro con Fiorella Mannoia, che aveva dialogato con circa duecento studenti tra musica, mestiere e aneddoti di tournée.

Canino è considerato un riferimento soprattutto per la musica da camera e per la diffusione del repertorio moderno e contemporaneo. Nel corso della carriera ha collaborato con interpreti e solisti di primo piano – da Itzhak Perlman a Salvatore Accardo, fino a Uto Ughi – e ha lavorato a stretto contatto con compositori come Luciano Berio e Karlheinz Stockhausen. Ha insegnato per molti anni al Conservatorio di Milano ed è stato direttore della Sezione Musica della Biennale di Venezia (1999-2002). Storico anche il sodalizio con Antonio Ballista, uno dei duo pianistici più longevi e celebrati del panorama italiano.

Info e prenotazioni

Quando: venerdì 8 maggio 2026, ore 15.30

Dove: Sala San Giovanni, via Roma 4 – Cuneo

Ingresso: gratuito con prenotazione (posti limitati) a partire dal 1° maggio al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-con-bruno-canino-1988263143585