Dal 22 al 24 maggio Cuneo ospiterà i profumi e i sapori delle cucine del mondo

Dal 22 al 24 maggio Cuneo accoglierà una nuova edizione del Mercato Europeo, la manifestazione itinerante targata Fiva Confcommercio, che trasformerà il centro cittadino in un grande villaggio internazionale del gusto, dell’artigianato e delle tradizioni popolari.

La tappa cuneese, ormai diventata un appuntamento fisso della primavera, rappresenta uno dei momenti più attesi del calendario commerciale e turistico locale.

Per tre giorni, piazza Galimberti ospiterà espositori provenienti da numerosi Paesi europei e non solo, con stand dedicati allo street food, alle specialità gastronomiche internazionali, alle bevande artigianali, ma anche a prodotti per la casa, il benessere e l’artigianato tradizionale.

L’evento punta ancora una volta sulla dimensione esperienziale: non soltanto un mercato, ma un vero viaggio tra culture differenti, profumi e sapori che richiamano migliaia di visitatori.

Dalle specialità francesi alla cucina dell’Est Europa, passando per prodotti tipici spagnoli, tedeschi e mediterranei e anche da altri continenti, il Mercato Europeo si conferma una vetrina del commercio internazionale itinerante capace di valorizzare anche il tessuto urbano che lo ospita.

L'evento taglia inoltre il traguardo della tredicesima edizione, segno di un format che negli anni ha saputo consolidarsi e diventare parte integrante della vita cittadina.

Nella giornata di domenica 24 maggio ci sarà anche il mercato straordinario in corso Nizza, con il viale Angeli che sarà quindi aperto al transito dei veicoli, come sempre quando l'asse di corso Nizza ospita qualche eventi ed è pertanto chiusa al traffico.