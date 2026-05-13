“AGRIESG: misurare la sostenibilità delle imprese agricole” Confagricoltura Cuneo, Unito, Banca CRS e CCIAA presentano un nuovo strumento

Giovedì 14 maggio, alle 18, presso Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano (via Sant’Andrea, 53), si terrà l’incontro “AGRIESG: misurare la sostenibilità delle imprese agricole”, promosso da Confagricoltura Cuneo in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e con il sostegno di Banca CRS e Camera di Commercio di Cuneo.

Il convegno chiude il percorso avviato nei mesi scorsi per accompagnare le imprese agricole nella transizione verso la sostenibilità, attraverso uno strumento innovativo per la misurazione delle performance ambientali, sociali e di governance. Al centro del progetto c’è la realizzazione di “AGRIESG”, un sistema di valutazione ESG strutturato per l’agricoltura, con l’obiettivo di superare i limiti dei modelli generalisti, che spesso non riescono a cogliere le peculiarità dell’attività agricola. Per informazioni contattare gli uffici di Confagricoltura al numero 0171/692143 – int. 7 o scrivere a eventi@confagricuneo.it.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte e Cuneo, Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, ed Emanuele Regis, direttore generale di Banca CRS. Il convegno entrerà poi nel vivo con l’intervento di Riccardo Masoero, responsabile ESG di Banca CRS, dal titolo “Il vero ruolo di una Banca di territorio”, seguito da Marcello Bogetti, sociologo e consulente esperto IUSE Torino, che parlerà di “Metodologia, risultati e prospettive di uno strumento ESG dedicato all’agricoltura”. Infine, prenderà la parola Claudio Baudino dell’ufficio tecnico di Confagricoltura Cuneo per illustrare come l’ESG può essere “a portata di click”, attraverso il cruscotto digitale sviluppato con il supporto scientifico dell’Università e la collaborazione di alcune aziende agricole del territorio, informatizzato e reso disponibile su piattaforma online per facilitarne la compilazione da parte delle imprese. L’incontro sarà moderato dal direttore di Confagricoltura Cuneo, Roberto Abellonio.

L’iniziativa è valida per il rilascio di crediti formativi per gli iscritti all’Albo della Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Cuneo, del Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d’Aosta e del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Cuneo.