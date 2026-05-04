Quartetto d’archi a Sommariva Perno

Si terrà domenica 10 maggio, alle ore 17, nella chiesa di San Bernardino a Sommariva Perno, il concerto conclusivo della quinta edizione 2025/2026 di 'Terre Armoniche', rassegna organizzata dall'Associazione Culturale Santa Cecilia, per la direzione artistica di Hilary Bassi.

Ad esibirsi con musiche della scuola dei cantautori genovesi saranno i musicisti del 'Progetto Ianua', il quartetto d’archi formato da Alessandro Alexovits, Roberta Tuminello, Ilaria Bruzzone e Chiara Alberti.

Si tratterà di un racconto in musica che attraversa decenni di storia, proponendo al pubblico la bellezza della musica del cantautorato genovese nell’universo classico, con arrangiamenti di grande intensità e profondità.

L’ingresso a offerta libera necessita di prenotazione al 351 70 56 171 o asso.santacecilia@gmail.com

La rassegna 'Terre Armoniche' 2025/26 ha toccato con vari concerti le località di Castagnito, Magliano Alfieri, Barolo e Sommariva Perno, con straordinario successo e apprezzamento da parte del pubblico.