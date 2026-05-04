A Serralunga d’Alba un workshop di ricamo su fotografia con Chiara Tarditi

Venerdì 30 maggio, dalle 15 alle 18, la Sala Storica del Comune di Serralunga d’Alba, in via Foglio 1, ospiterà un workshop di ricamo su fotografia condotto da Chiara Tarditi.

L’incontro sarà dedicato a una tecnica originale che permette di intervenire sulle immagini fotografiche attraverso il ricamo, trasformandole in opere personalizzate. Non sono richieste competenze pregresse: il laboratorio è pensato anche per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di pratica.

Il workshop si inserisce nell’ambito della mostra di Chiara Tarditi “Eri tanto carina da piccola – ritratti di donne scomposte”, allestita sempre nella Sala Storica del Comune di Serralunga d’Alba.

L’esposizione sarà visitabile fino al 31 maggio, il sabato e la domenica dalle 10 alle 18. La mostra resterà chiusa domenica 10 maggio.