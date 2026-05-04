Vinum, oltre 5.000 degustazioni di grappa ad Alba

Sono state più di 5.000 le degustazioni servite allo stand nella piazza Michele Ferrero di Alba in questa edizione di Vinum, numeri che confermano l’andamento degli anni precedenti, in un clima davvero bello in cui si sono nuovamente visti tanti stranieri, principalmente dall’America e dal Nord Europa, e tanti giovani appassionati al vino e ai distillati.

Il Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo consolida così sempre più la già lunga collaborazione con l’Ente Fiera albese, con una partecipazione che quest’anno ha incluso, oltre al Banco d’assaggio puntualmente preso d’assalto da tantissime persone, anche una masterclass a Palazzo Mostre e Congressi all’interno di Vinum Lab, e poi la partecipazione alla scuola di cucina condotta da Davide Palluda al castello di Roddi, dove l’esperto di mixology Nicola Mancinone - da tempo collaboratore del Consorzio - ha preparato il nuovo cocktail a base grappa “While Rabbit Sling” in abbinamento alle creazioni culinarie dello chef.

Il Consorzio ha così proposto, in occasione di questo importante e annuale evento di settore, tre diversi modi di conoscere e assaggiare i prodotti delle distillerie piemontesi: attraverso la degustazione libera offrendo un’ampia scelta di grappe giovani, invecchiate e aromatizzate, con una degustazione guidata e commentata di approfondimento, e gustando drink dove la grappa non è dominante ma essenziale tra gli ingredienti.

Vinum si conferma quindi appuntamento imperdibile, molto vivace e ricco di tante proposte, a cui gli appassionati e il Consorzio trovano le migliori condizioni per incontrarsi, accolti dagli assaggiatori professionisti dell’ANAG e anche dagli stessi mastri distillatori e operatori delle aziende, la cui preziosa presenza regala un importante valore aggiunto all’azione di promozione e di valorizzazione che si sta compiendo.