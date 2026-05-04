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Scuole e corsi | 04 maggio 2026, 16:21

La Libertà di Stampa condivisa con gli studenti della Granda: consapevolezza, responsabilità ed attenzione alle notizie

Molte le scuole presenti per una mattinata di condivisione condotta dal giornalista Beppe Gandolfo con la partecipazione della Consulta Giovanile di Cuneo

Giornata Libertà di Stampa 2026

Giornata Libertà di Stampa 2026

Si è svolto al Monviso lunedì mattina l'incontro promosso dalla Associazione Culturale Territori con il patrocinio del Consiglio della Regione Piemonte e la partecipazione della Consulta Giovanile di Cuneo.

Una mattina dedicata agli studenti, con i giovani al centro, dedicando ogni attenzione a loro e discutendo insieme su tutti le varie interpretazioni sul tema Libertà di Stampa.

Beppe Gandolfo, giornalista, ha condotto la mattinata stimolando il confronto ed il dibattito

Ecco un reportage della mattinata:

L'appuntamento si è concluso con la premiazione delle scuole che hanno aderito all'iniziativa e che troveranno un vantaggio economico per acquistare materiale scolastico:

*Scuola dell'Informazione e del Giornalismo* — AFP di Verzuolo
*Scuola contro la Disinformazione* — Liceo delle Scienze Umane Soleri Bertoni di Saluzzo
*Scuola per l'Etica e la Legalità* — I.I.S. Arimondi-Eula di Savigliano
*Scuola dell'Inclusività* — I.I.S. Cravetta-Marconi di Savigliano
 *Scuola Creativa e Comunicativa* — AFP di Dronero
 *Scuola del Futuro e Innovazione Civica* — Liceo Statale "Edmondo De Amicis" di Cuneo

*Menzioni Speciali*
AFP di Cuneo, IC Grandis di Borgo San Dalmazzo, IC Soleri di San Rocco, Liceo Peano-Pellico di Cuneo, ISS Vallauri di Fossano

Giornata Libertà di Stampa 2026

Giornata Libertà di Stampa 2026

Giornata Libertà di Stampa 2026

Giornata Libertà di Stampa 2026

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Giornata Libertà di Stampa 2026

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Giornata Libertà di Stampa 2026

Giornata Libertà di Stampa 2026

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