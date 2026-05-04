La Libertà di Stampa condivisa con gli studenti della Granda: consapevolezza, responsabilità ed attenzione alle notizie

Si è svolto al Monviso lunedì mattina l'incontro promosso dalla Associazione Culturale Territori con il patrocinio del Consiglio della Regione Piemonte e la partecipazione della Consulta Giovanile di Cuneo.

Una mattina dedicata agli studenti, con i giovani al centro, dedicando ogni attenzione a loro e discutendo insieme su tutti le varie interpretazioni sul tema Libertà di Stampa.

Beppe Gandolfo, giornalista, ha condotto la mattinata stimolando il confronto ed il dibattito

Ecco un reportage della mattinata:

L'appuntamento si è concluso con la premiazione delle scuole che hanno aderito all'iniziativa e che troveranno un vantaggio economico per acquistare materiale scolastico:

*Scuola dell'Informazione e del Giornalismo* — AFP di Verzuolo

*Scuola contro la Disinformazione* — Liceo delle Scienze Umane Soleri Bertoni di Saluzzo

*Scuola per l'Etica e la Legalità* — I.I.S. Arimondi-Eula di Savigliano

*Scuola dell'Inclusività* — I.I.S. Cravetta-Marconi di Savigliano

*Scuola Creativa e Comunicativa* — AFP di Dronero

*Scuola del Futuro e Innovazione Civica* — Liceo Statale "Edmondo De Amicis" di Cuneo

*Menzioni Speciali*

AFP di Cuneo, IC Grandis di Borgo San Dalmazzo, IC Soleri di San Rocco, Liceo Peano-Pellico di Cuneo, ISS Vallauri di Fossano