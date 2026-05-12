Gli studenti della I K del Denina Pellico Rivoira ciceroni per un giorno

Nella mattinata del 6 Maggio 2026 gli studenti hanno visitato il Museo Nazionale dell’Automobile e hanno partecipato a un laboratorio didattico sulle nuove frontiere tecnologiche per l’autoveicolo, concentrandosi in particolare sull’auto a idrogeno. In seguito hanno consumato il pranzo presso l’area ristoro del Museo e successivamente si sono spostati in centro per una visita guidata dei principali monumenti della città, visita preparata dagli stessi studenti durante un laboratorio svolto in classe con la professoressa Michela Allione e il professor Samuele Giordano.

I ragazzi, a gruppi, hanno spiegato ai compagni alcuni dei luoghi simbolici di Torino: a partire dalla famosa Fetta di Polenta in zona Vanchiglia per continuare con la Mole Antonelliana e arrivare,attraverso i Giardini Reali, in Piazza Castello. Qui le studentesse e gli studenti hanno potuto ammirare Palazzo Madama, Palazzo Reale e la chiesa di San Lorenzo, senza tralasciare di dare uno sguardo alla facciata del Teatro Regio.

Il percorso è proseguito verso la Porta Palatina e Piazza Carignano, dove i ragazzi si sono soffermati ad ammirare la facciata di Palazzo Carignano e il Museo Egizio. Dopa una merenda a base di gelato, la classe si è avviata verso la stazione di Torino Porta Nuova percorrendo via Roma e la monumentale Piazza San Carlo.

Il viaggio d’istruzione è stato apprezzato molto e ha permesso di conoscere in modo più approfondito il nostro capoluogo di Regione, nonché prima capitale del Regno d’Italia, elemento che ha dato spunto a riferimenti storici sfruttati dai ragazzi nella preparazione della visita guidata.