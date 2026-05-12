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Scuole e corsi | 12 maggio 2026, 15:59

S'inaugurano i nuovi spazi dell'asilo Nido Pachidù di Busca

Appuntamento per venerdì 15 maggio alle 13.30 alla presenza del sindaco Ezio Donadio e del Governatore Cirio

S'inaugurano i nuovi spazi dell'asilo Nido Pachidù di Busca

Venerdì 15 maggio alle ore 13.30, presso la sede di via Pes di Villamarina 5, inaugurazione dei lavori di ampliamento del Nido d’Infanzia comunale “Pachidù”.

L’inaugurazione si terrà alla presenza del Sindaco di Busca Ezio Donadio, del Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell’assessore regionale Marco Gallo e del presidente della Cooperativa "Insieme a voi" Gabriele Eandi. 

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento significativo per la comunità buschese, occasione per conoscere da vicino i nuovi spazi e condividere un passo importante nel percorso di crescita dei servizi educativi della città.

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