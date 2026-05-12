Cuneo, borsa di studio “Davide Medori”: premiati ex aequo due studenti del Liceo Musicale

Si è svolta presso l’IIS “Bianchi-Virginio” di Cuneo la selezione per l’assegnazione della Borsa di Studio “Davide Medori”, iniziativa promossa dall’Associazione Ex-Allievi del Liceo Musicale e rivolta agli studenti delle classi prime del Liceo Musicale di Cuneo.



A conclusione delle prove, la commissione giudicatrice – composta dai docenti di pianoforte dell’istituto e dai rappresentanti dell’Associazione – ha deliberato all’unanimità di assegnare il premio ex aequo a due giovani pianisti: Isaac Alejandro Fantuzzi Cortez e Andrea Riitano.





Entrambi i candidati si sono distinti per l’impegno e la serietà dimostrati nel percorso di studio, offrendo esecuzioni apprezzate dalla commissione per qualità musicali diverse ma ugualmente significative.



La borsa di studio, intitolata all’ex allievo Davide Medori, rappresenta un importante riconoscimento per i giovani talenti del Liceo Musicale e testimonia il costante impegno dell’Associazione Ex-Allievi nel sostenere e valorizzare la crescita artistica degli studenti.