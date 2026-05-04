Porta la musica nelle scuole: aperta la call per la formazione di operatori musicali

L’iniziativa nasce da un’esperienza consolidata: da anni i due enti promuovono attività di educazione musicale all’interno delle scuole del territorio, sviluppando percorsi strutturati e continuativi. La crescente richiesta da parte degli istituti scolastici rende oggi necessario investire nella formazione di nuove figure in grado di operare in modo efficace in contesti educativi.

Il percorso prevede una prima fase di selezione tramite candidatura online, seguita da un colloquio conoscitivo per una parte dei candidati. I partecipanti selezionati accederanno a una formazione intensiva di 80 ore, che si svolgerà in presenza a Saluzzo dal 29 giugno al 10 luglio 2026, presso la sede della Fondazione Scuola APM.

La formazione sarà orientata alla pratica e affronterà temi legati alla pedagogia musicale, alla progettazione didattica e alla gestione del gruppo classe. I partecipanti lavoreranno su percorsi già progettati e sperimentati, acquisendo strumenti concreti per la conduzione di attività musicali con bambini e bambine.

Al termine del corso è prevista una valutazione finale che porterà alla definizione di una graduatoria. Da questa potranno essere attivate collaborazioni per l’anno scolastico 2026/2027, sulla base delle esigenze progettuali e della disponibilità dei candidati.

Il percorso è rivolto a musicisti, educatori e a tutte le persone con competenze musicali interessate alla didattica e al lavoro in ambito scolastico. È richiesta una quota di partecipazione pari a 200 euro. Il numero di posti è limitato a 30 partecipanti.

Per presentare il progetto e fornire tutte le informazioni utili è previsto un webinar gratuito lunedì 4 maggio alle ore 19.

Le candidature sono aperte fino al 15 maggio 2026 e devono essere presentate esclusivamente tramite form online.

Per maggiori informazioni, scrivere a musicaincartella@consonanteapm.it