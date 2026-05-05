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Agricoltura | 05 maggio 2026, 11:41

Biogas e biometano: Coldiretti Cuneo al Consiglio provinciale aperto

L'associazione agricola: "Bene governare lo sviluppo, priorità agli impianti agricoli"

Il direttore Coldiretti Cuneo Francesco Goffredo

Il direttore Coldiretti Cuneo Francesco Goffredo

Coldiretti Cuneo ha partecipato al Consiglio provinciale aperto, voluto dal presidente Luca Robaldo e tenutosi a Saluzzo, dedicato al tema degli impianti a biogas e biometano, rappresentata dal direttore Francesco Goffredo.

Nel corso dell’intervento Coldiretti Cuneo ha ribadito con chiarezza la necessità di distinguere tra il biogas agricolo, già diffuso sul territorio provinciale e integrato nelle aziende zootecniche, e gli impianti di grande scala, non sempre coerenti con il sistema agricolo locale.

“Coldiretti non è contraria alle bioenergie – ha evidenziato Goffredo –, ma è fondamentale che queste nascano dall’agricoltura e non si impongano su di essa. Gli impianti devono essere coerenti con il territorio, dimensionati rispetto alle esigenze aziendali e basati prevalentemente sull’utilizzo di reflui e sottoprodotti”.

Particolare attenzione è stata posta al tema della provenienza delle matrici e alla necessità di evitare modelli che possano snaturare la funzione dell’impresa agricola o generare impatti rilevanti sul territorio.

Coldiretti Cuneo ha espresso apprezzamento per la mozione presentata dal presidente Robaldo, sottolineando l’importanza di introdurre criteri di equilibrio territoriale e di governo del fenomeno, senza bloccare lo sviluppo ma orientandolo in modo coerente con le specificità locali.

“Le bioenergie possono rappresentare un’opportunità concreta per le imprese agricole – sottolineano il presidente e il direttore di Coldiretti Cuneo Enrico Nada e Francesco Goffredoa condizione che si mantenga una chiara priorità per gli impianti realmente agricoli e si evitino concentrazioni eccessive o modelli puramente industriali”.

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